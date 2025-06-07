加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
氣象署：最快9日生成熱帶低壓 不排除形成今年首颱蝴蝶
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

馬斯克川普決裂 民主黨國會議員盼拉攏抗MAGA

2025/6/7 09:22（6/7 09:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
全球首富馬斯克與美國總統川普鬧翻後動向備受關注，美國民主黨籍聯邦眾議員肯納（圖）有意將馬斯克拉回民主黨陣營，於2026年期中選舉幫助民主黨對抗MAGA派共和黨人。圖為肯納回選區參加市民大會，攝於2023年3月。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年6月7日
全球首富馬斯克與美國總統川普鬧翻後動向備受關注，美國民主黨籍聯邦眾議員肯納（圖）有意將馬斯克拉回民主黨陣營，於2026年期中選舉幫助民主黨對抗MAGA派共和黨人。圖為肯納回選區參加市民大會，攝於2023年3月。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年6月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山6日專電）馬斯克與川普鬧翻後動向備受關注。選區涵蓋美國加州矽谷的民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）傳出有意將馬斯克再拉回民主黨陣營，在明年的期中選舉共同協助對抗認同川普理念的MAGA派共和黨人。

全球首富馬斯克（Elon Musk）過去是中間派，曾支持過多位民主黨候選人，包括前美國總統歐巴馬（Barack Obama）、前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton），並在2020年美國總統大選中支持拜登（Joe Biden），直至近年因不滿民主黨政策，政治立場逐漸右傾，並在2024年大選中全力幫助川普（Donald Trump）取得勝利。

曾經友好的馬斯克和川普5日公開唇槍舌戰、關係急速惡化。1名白宮官員今天告訴路透社，兩人目前沒有安排通話。未來關係如何發展尚待觀察。

根據美國媒體Semafor報導，與馬斯克認識超過10年的民主黨籍聯邦眾議員肯納已與馬斯克的一名心腹進行談話，討論馬斯克是否願意在明年期中選舉幫助民主黨。

肯納今天告訴Semafor，「讓伊隆發聲來反對不合理的關稅政策、還有致使赤字激增的川普法案、以及反科學和反移民的議程，能有助於制衡川普的違憲政府。」

肯納表示期待馬斯克在2026年將他的砲火轉向「讓美國再次偉大」（MAGA）派共和黨人，而不是民主黨。

報導說，肯納認為是民主黨不明智地將馬斯克從民主黨陣營推開。馬斯克曾受惠於歐巴馬政府的潔淨能源計畫，並在2012年大選中為其政策辯護、對抗共和黨的攻擊。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

肯納所代表的選區涵蓋加州矽谷，他曾率團訪問台灣，普遍被視為是一位能夠跨越分歧、善於溝通的政治家。

不過，多數民主黨人仍對馬斯克在主掌政府效率部（DOGE）期間的一些作為感到憤怒。美國明年將舉行期中選舉，馬斯克未來動向備受關注。（編輯：田瑞華）1140607

#川普
#馬斯克
#民主黨
#共和黨
#歐巴馬
#政府效率部
川普
傳川普擬大刪加州聯邦補助 紐松：我們倒貼800億美元昔日戰友核彈式決裂 川普冷待馬斯克
歐巴馬
美國眾議員康諾里罹癌75歲逝 為台發聲逾十載強化美台關係美前總統拜登罹攝護腺癌 賀錦麗歐巴馬同祈福
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普稱馬斯克失去理智暫不想聯絡 專心推大而美法案
14
更多編輯台推薦新聞：