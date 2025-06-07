昔日戰友核彈式決裂 川普冷待馬斯克

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約6日專電）美國總統川普與親密戰友富豪馬斯克連日於社群毀滅式推文互批，引起川粉群起護主，特斯拉股價大幅波動。川普今天怒氣未消，持續密集在媒體「冷待」馬斯克，希望將焦點轉移至美中會談等國際事務。

川普（Donald Trump）與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）連續2天於社群開砲，特斯拉股價再度大幅波動，距離川普當選後最高市值蒸發近4成。

川普在有線電視新聞網（CNN）訪問中表示，根本沒在理馬斯克，看似有意降溫。在福斯新聞（Fox News）說，沒興趣理他，他全面敗陣。

共和黨國會議員希望兩人盡速熄火，有事好商量。「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者見到昔日偶像雙人組成了恐怖怨偶，多以川普為政治信仰依歸。

全球最有權力與最富有的兩人核彈式互攻，幾近不分立場吸光美國媒體及輿論聲量。德國新任總理梅爾茨（Friedrich Merz）5日首訪白宮，在美國主流媒體猶如隱形人，歐洲防務與烏克蘭戰爭等國際要事難以吸睛。

華爾街日報（Wall Street Journal）專欄作家希金斯（Tim Higgins）分析，活在排場幻象中的馬斯克，過度自信認為金錢就可改變華盛頓，政治傲慢與不忠誠惹火了油桶般的川普，讓MAGA群眾群起護主。

希金斯形容，馬斯克就像南北戰爭期間火燒亞特蘭大的北方陣營將軍薛曼（William Sherman），不是二戰後提出歐洲重建計畫的國務卿馬歇爾（George Marshall）。

紐約時報（New York Times）形容，如果這是校園霸凌或大銀幕怪獸對決，會見到血流成河的大場面。但川馬比拚轉移貿易協商、戰爭與和平，事關俄羅斯、伊朗、中國的國際焦點。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬斯克揚言要彈劾川普，聲稱推組第3黨，還爆料已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案裡川普名列其中，由於欠缺證據，國會彈劾總統易發動難有結果，第3黨在美國歷史上未見氣候，皆未成話題。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，這是「不幸的劇碼」。

川馬大戰稍歇，積極爭取期中選舉勝利的民主黨未必使得上勁。川普前戰友策士巴農（Steve Bannon）認為，馬斯克別有意圖，兩人遲早要分道揚鑣，「早就告訴你了」。（編輯：田瑞華）1140607