加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
與習近平通話 川普稱有正面結果、雙方團隊將再會面
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

馬斯克痛批「忘恩負義」：沒有我 川普大選早就輸了

2025/6/6 05:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）特斯拉執行長馬斯克今天在社群平台X對美國總統川普宣戰：「如果沒有我，川普大選早就輸了，民主黨早就控制聯邦眾議院，共和黨在聯邦參議院也只會是51比49席。」

他說：「真是忘恩負義。」

馬斯克開嗆川普何以值得注意？因為2024年，馬斯克豪擲近3億美元支持川普和共和黨，如今兩人卻公開開撕，裂痕急劇擴大。

美國Axios新聞網報導，兩人爭執的核心，是川普的重點政策「大而美法案」（One, Big, Beautiful Bill）。這是一項規模龐大的稅收和預算計畫，預料會在未來10年間導致國家債務增加數以兆計美元。

馬斯克昨天發起「終結這項法案（KILL the BILL）」的遊說活動後，川普對記者說，身為電動車商特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克，對取消電動車稅收抵免的「大而美法案」感到憤怒。

馬斯克在X寫道：「隨便啦，法案可以拿掉電動車／太陽能的獎勵減免，儘管石油和天然氣補貼動也沒動（非常不公平！！），但請把法案裡一大堆噁心的分贓條款刪除！」

川普今天在橢圓形辦公室（Oval Office）接見德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），公開談到他與馬斯克的緊張關係的同時，馬斯克翻出川普抨擊赤字和提高債務上限的舊推文，問道：「今天這傢伙在哪兒？」

馬斯克還否認川普聲稱他「比任何人都更了解這項法案內部運作」的說法：「錯了，這法案一次都沒給我看過，而且是在深夜這麼快速地通過，國會幾乎沒人看過！」

民主黨和自由派評論員長期一直猜測，主觀意識都很強烈的川普和馬斯克，關係將以災難告終。

但6個月來，外界幾乎無從得知兩人真實的關係狀況：才是上週而已，川普還在橢圓形辦公室向馬斯克致敬，讚他是在政府效率部（DOGE）計畫上做出傑出貢獻的「朋友」。

現在，隨著馬斯克退出政府，雙方關係正以驚人的速度，攤在陽光下地崩壞。

馬斯克在針對其數百萬X鐵粉的民調中問道：「是時候在美國創立真正代表80%中間派的新政黨了嗎？」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另一方面，川普今天也在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）自爆，是他要求「瘋狂」的馬斯克離開政府，還說節省政府預算最簡單的辦法，就是終止政府與馬斯克簽訂的合約。

川普寫道：「伊隆（馬斯克）漸漸不管用了，我要求他離開。節省我們數十億預算最簡單的方法，就是終止與伊隆的政府補貼和合約。」（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1140606

#川普
#特斯拉
#馬斯克
#國會
#民主黨
#共和黨
#梅爾茨
#政府效率部
#伊隆
川普
川普政府提名美軍歐洲司令部司令 延續傳統指揮北約川普關稅致進口銳減 美國4月貿易逆差砍半
特斯拉
川普馬斯克爭執惡化 特斯拉股價慘崩美股收黑馬斯克：持續測試Model Y自駕車 目標6月交付
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
馬斯克批大而美法案 川普：非常失望
70
更多編輯台推薦新聞：