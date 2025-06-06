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馬斯克批大而美法案 川普：非常失望

2025/6/6 02:09
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）批評「大而美法案」讓他「非常失望」，不知道還能不能和這位億萬富翁前顧問繼續當朋友。

法新社報導，在橢圓形辦公室（Oval Office）裡，川普一股腦說出對馬斯克的不滿，到訪的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）默默地坐在一旁。

在馬斯克砲轟大而美法案是「令人作嘔的可憎之物」之後，川普在橢圓形辦公室告訴記者，「我以前和伊隆（馬斯克）很好，不知道以後還會不會那麼好了。我很驚訝」。

「我非常失望，因為伊隆比在座幾乎任何人都了解這項法案的內部運作…但突然間，他卻有了疑問」。

不到一週前，川普在橢圓形辦公室為告別政府效率部（DOGE）的馬斯克舉行隆重的歡送會。

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川普說，他能理解馬斯克為何對一些措施不滿，包括這位科技大亨先前支持的人選被撤銷國家航空暨太空總署（NASA）署長提名。

川普關於稅收與支出的「大而美法案」是其國內政策核心，可能定義他的第二任期，也攸關共和黨2026年期中選舉的成敗。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1140606

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