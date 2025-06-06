川普馬斯克決裂 恐危及SpaceX合約動搖太空計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克和美國總統川普因政府支出法案的爭鬥愈演愈烈，馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）約220億美元政府合約命運岌岌可危，許多美國太空計畫也面臨變數。

路透社報導，川普今天在白宮橢圓形辦公室猛批馬斯克，兩人分歧迅速演變成爭鬥和混亂局面。馬斯克在社群媒體X一連串發文，川普則揚言將終止與馬斯克旗下企業簽訂的政府合約，馬斯克回應說SpaceX「將即刻開始讓飛龍（Dragon）太空船退役」。

SpaceX飛龍太空船是美國目前唯一能夠載運太空人往返國際太空站（International Space Station）的太空船。根據與SpaceX簽署的價值50億美元合約，美國國家航空暨太空總署（NASA）自2020年以來仰賴這款太空船執行任務。這是眾多合作之一，這些安排使得SpaceX在美國太空計畫中居主導地位。

NASA未立即回應置評請求。

川普與馬斯克的爭鬥引發外界疑問，不確定這位以往在採購中時常對政治進行干預又難以預測的總統將懲罰馬斯克到何種程度，例如川普是否會優先採取嚴厲的政治報復手段，犧牲價值數十億美元的SpaceX合約。NASA和五角大廈認為這些合約對維持美國太空強權地位至關重要。

SpaceX已獲得NASA價值150億美元合約，NASA不僅仰賴飛龍太空船，還將許多科學酬載和太空船搭載SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭至太空，並資助SpaceX巨型火箭「星艦」（Starship）發展。「星艦」準備在未來幾年內將NASA太空人送上月球。

五角大廈方面，SpaceX的火箭發射業務對放置國家安全衛星到太空至關重要。SpaceX軍事衛星事業正為美國情報機構在軌道上打造為數龐大的間諜衛星群。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，飛龍太空船停止運作很可能將打亂國際太空站計畫，這項計畫涉及數十個國家，根據已有20年歷史的國際協議運作，但目前不清楚飛龍太空船將會多快退役。

馬斯克多年來一直希望讓飛龍太空船退役，以優先讓「星艦」成為SpaceX旗艦載人太空船。2022年，SpaceX決定停止生產飛龍太空船，將數量限制在4艘，之後波音公司（Boeing）的「星際飛機」（Starliner）發展遇到困難，NASA敦促SpaceX製造更多太空船。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140606