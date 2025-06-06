川普馬斯克分道揚鑣 美媒：權力矛盾、金錢承諾落空結果

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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）美國總統川普與全球首富馬斯克關係急轉直下。美國媒體Vox Media指出，兩人決裂的導火線不僅是「大而美法案」，而是一連串信任破裂、權力矛盾與金錢承諾落空的結果。這也暴露馬斯克的政治影響力，遠比他所想的要小得多。

川普（Donald Trump）和馬斯克（Elon Musk）曾是「麻吉」。川普競選美國總統，馬斯克曾豪砸近3億美元幫他助選，並在川普當選後執掌政府效率部（DOGE），推動大規模削減聯邦支出的相關計畫。面對外界質疑聲浪，川普多次回應「我們很好」。

不料，兩人關係本週急轉直下，今天形同徹底決裂。

馬斯克連日重砲抨擊川普主導的稅收和預算計畫「大而美法案」（One, Big, Beautiful Bill）。川普今天公開表示對馬斯克感到「非常失望」，並補充道，「伊隆和我的關係曾經很好。我不知道我們是否還會是這樣了。」馬斯克則以「忘恩負義」回應反擊。

美國解釋性新聞網站Vox Media指出，兩人決裂的導火線並非僅是「大而美法案」；原因其實更加深層，牽涉到川普和內閣成員對政府效率部的失望、馬斯克親密盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）被撤銷美國國家航空暨太空總署（NASA）署長的提名、以及一筆馬斯克承諾但未兌現的1億美元捐款。

報導指出，關鍵轉折點發生在3月初，幾名內閣成員向川普抱怨馬斯克大規模削減人力改革過頭。川普隨後指示政府效率部與各部會合作，要以「手術刀」非「斧頭」來處理問題。對全球首富來說這是明顯「降級」，而後他在內部權力鬥爭開始屢屢失利。

據報導，馬斯克曾詢問白宮是否可延長他作為「特別政府雇員」的任期，但遭到拒絕。他在白宮任職的最後幾週氣氛格外緊張。

上個月，川普訪問中東期間宣布一項重大AI投資協議，馬斯克曾試圖阻撓，因為他不滿這項交易讓商業競爭對手、OpenAI公司執行長阿特曼（Sam Altman）獲益。

川普團隊這一方也對馬斯克越來越不滿；紐約時報（New York Times）日前報導，馬斯克曾承諾捐款1億美元支持川普的政治行動，但並未兌現。

就在馬斯克於5月底結束政府職位後，川普旋即撤銷了馬斯克親密盟友兼好友、企業家艾薩克曼擔任NASA署長的提名。這看起來很像是對馬斯克的報復。

儘管川普稱他撤銷提名是因為得知艾薩克曼過去曾向民主黨捐款。但實際上，這些捐款早已公開揭露，美國有線電視新聞網（CNN）指出，舊事重提只是因為「川普核心圈的一派人馬」對馬斯克產生了不滿。對馬斯克來說，太空政策攸關其重大利益。

種種因素導致馬斯克在這週煽動右派發起一場帶有茶黨色彩的反對川普法案運動。

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至於馬斯克能否達成目的，現在情勢詭譎。一來共和黨在國會兩院僅握有微弱多數，只需要少數幾票的倒戈就能讓法案胎死腹中；不過，在川普與馬斯克的對決中，國會共和黨人很少有人會站在馬斯克一邊。

報導指出，對馬斯克而言風險在於：他試圖影響政治局勢的行動，最終可能只會暴露出他實際上的影響力，其實遠沒有他自己想得那麼大。（編輯：陳承功）1140606