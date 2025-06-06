衝突加劇 川普揚言終止政府合約、馬斯克挺彈劾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普今天揚言中止與科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下企業的政府合約；馬斯克則認為川普應被彈劾。兩人原本的友好關係正演變成社群媒體上的口角。

路透社報導，兩人失和始於川普在橢圓形辦公室批評身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克。數小時後，他們一度密切的關係在大眾眼前瓦解，全球最有權勢的川普和世界首富馬斯克分別在各自的社群平台「真實社群」（Truth Social）和X上互相攻訐。

川普發文說：「要節省預算最簡單的辦法，想省下數十億的大錢，就是終止伊隆（馬斯克名）的政府補助和合約。」

華爾街交易員聞言紛紛拋售特斯拉股票，特斯拉收盤下跌14.3%，市值蒸發約1500億美元，創特斯拉史上單日市值最大跌幅。

股市才收盤數分鐘，馬斯克就在X平台一則指稱川普應被彈劾的貼文下方回覆「對」。但川普所屬的共和黨在聯邦參眾兩院均占多數，不太可能彈劾他。

馬斯克數天前批評川普的全面減稅及開支法案，兩人之間的齟齬即開始醞釀。川普起初保持沉默，馬斯克則企圖阻撓法案，認為這項法案將讓美國現有36.2兆美元債務雪上加霜。

川普今天打破沉默，在橢圓形辦公室對記者說，他對馬斯克「非常失望」，「伊隆和我以前關係很好，我不知道以後還會不會那麼好」。

與此同時，馬斯克在X平台回應說：「要不是我，川普早就輸掉了大選…真是忘恩負義。」馬斯克在去年大選花了近3億美元力挺川普和其他共和黨人。

馬斯克在另一則貼文中說，川普的關稅措施將在今年稍晚把美國推向經濟衰退。

除了特斯拉之外，馬斯克旗下企業還包括與政府簽有合約的太空探索科技公司（SpaceX）及其衛星部門「星鏈」（Starlink）。

馬斯克的太空業務在美國政府太空計畫中具有關鍵地位。他說，鑒於川普的威脅，他將開始讓太空探索科技公司的乘龍號（Crew Dragon）太空船退出。乘龍號是美國唯一能將太空人送上國際太空站（ISS）的太空船。

川普今年1月重返白宮後，創設「政府效率部」（DOGE），請馬斯克擔任要職。路透社提到，早在馬斯克上週離開川普政府之前，他的影響力就在一連串因削減各部會規模而與內閣官員產生衝突後開始大不如前。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對川普來說，這場爭執是他重返白宮後第一次與高階顧問產生嚴重嫌隙。川普在第一次執政期間也與數人不睦。

川普在2017年到2021年執政期間與多名幕僚長、國家安全顧問和政治策士失和。少數人仍受川普賞識，例如巴農（Steve Bannon）；其他很多人則轉而大力批評川普，例如波頓（John Bolton）。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140606