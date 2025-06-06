馬斯克爆料稱川普名列艾普斯坦性醜聞檔案

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克今天在社群平台X爆料，指稱美國總統川普的名字出現在已故美國性犯罪富豪艾普斯坦檔案中，再次掀起川普極右派支持者長期熱衷的陰謀論。

馬斯克（Elon Musk）發文寫道：「該丟出真正的重磅炸彈了。川普的名字出現在艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案中，這才是那些檔案不公開的真正原因。」

幾分鐘後，他接著發文說：「記住這則貼文，真相終將大白。」

法新社報導，川普支持者中傾向陰謀論的一派聲稱，先前政府官員和其他勢力掩蓋了艾普斯坦同夥在他犯罪行為中扮演的角色。

他們將矛頭指向民主黨人和好萊塢名人，而非川普本人，且沒有官方消息證實川普名字出現在任何資料中。

「國會山莊報」（The Hill）報導，曾與艾普斯坦有關聯的權勢人物姓名，包括川普、英國安德魯王子（Prince Andrew）以及美國前總統柯林頓，皆曾出現在與艾普斯坦數十年性虐待事件相關的法院文件中。艾普斯坦於2019年在曼哈頓監獄自殺身亡。

川普去年11月當選前曾表示，他「不介意」公布與艾普斯坦相關的檔案。艾普斯坦去世後，部分國會議員和許多網友紛紛呼籲公開這些資料。

川普去年在社群媒體上否認與艾普斯坦有任何關聯，他寫道：「我從未搭過艾普斯坦的飛機，也從未去過他『愚蠢』的島。應該制定嚴格法律來規範人工智慧（AI），這將是未來一個巨大且非常危險的問題！」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今晚發表聲明，稱今天的爭執是馬斯克「因不滿『大而美法案』未納入他所期望的政策，而引發的遺憾事件」。

李威特還說：「總統專注於通過這項具歷史意義的法案，讓我國再次偉大。」

一名消息人士告訴「國會山莊報」，川普多年前就已將艾普斯坦踢出他的棕櫚灘高爾夫俱樂部（Palm Beach Golf Club），並指出政府先前已公布含有川普姓名的艾普斯坦相關文件。

消息人士強調，馬斯克在競選活動前後數月，一直對川普的性格讚不絕口，並指出馬斯克曾在社群媒體上發文，稱他「愛他（川普），就像一個直男能對另一個直男的愛那麼多」。

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川普稍早揚言取消與馬斯克旗下公司的政府合約，並稱他「瘋了」後，馬斯克隨即做出上述指控，這對昔日盟友的激烈爭執升溫。

美國媒體Axios報導，民主黨籍眾議員正詢問司法部和聯邦調查局（FBI），馬斯克稱川普名字出現在艾普斯坦檔案中的說法是否屬實。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140606

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