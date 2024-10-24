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前模特兒控川普曾性騷擾 與性罪犯艾普斯坦哥倆好

2024/10/24 15:17
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）英國「衛報」今天報導，前模特兒威廉斯指控，美國共和黨總統候選人、前總統川普曾性騷擾她，且兩人是在1990年代由性罪犯富商艾普斯坦介紹認識。

威廉斯（Stacey Williams）表示，自己曾與如今聲名狼藉的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）約會，在1992年一場派對上，她透過艾普斯坦介紹認識了川普（Donald Trump）。

根據威廉斯，艾普斯坦和川普那時顯然是「非常要好的朋友，他們一起度過許多時光」。

艾普斯坦過去是避險基金經理人，常與富豪名流往來，2008年就勸誘未成年少女賣淫認罪，2019年被依販運未成年人賣淫罪遭聯邦起訴後，於候審期間在獄中自殺，死時66歲。

威廉斯21日在一場視訊會議上談到川普曾性騷擾她。這場會議是由支持民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的遊說團體「倖存者挺賀錦麗」（Survivors for Kamala）所舉辦，其成員為性暴力倖存者及關心這項議題的倡議人士。

威廉斯指控，1992年某日，艾普斯坦與她去川普在紐約的辦公大樓臨時拜訪他時，川普在那裡把她拉向自己並開始上下其手。

現年56歲的威廉斯說，川普雙手「摸遍」她的胸、腰和臀部，讓她當場僵住，她還注意到川普與艾普斯坦似乎相視而笑。

川普競選團隊沒有立即回應法新社置評請求，不過根據衛報（The Guardian）引述團隊女性發言人的說法，她將威廉斯的指控斥為「捏造」故事。（譯者：紀錦玲/核稿：洪培英）1131024

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