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馬斯克槓川普重創特斯拉股價 身價縮水逾1兆元

2025/6/6 12:55（6/6 13:08 更新）
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特斯拉執行長馬斯克（左）與美國總統川普（右）3月12日一同搭上特斯拉。（路透社）
特斯拉執行長馬斯克（左）與美國總統川普（右）3月12日一同搭上特斯拉。（路透社）
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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）受馬斯克與川普關係惡化拖累，特斯拉（Tesla）今天收盤重挫14.3%，市值蒸發約1500億美元。彭博億萬富豪指數估算，馬斯克淨資產也縮水了340億美元（約逾新台幣1兆元），成為他個人最大單日財富損失之一。

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普（Donald Trump）今天在公開場合互相放話，兩人關係降至冰點，導致特斯拉股價收盤重挫。這並非馬斯克第一次因個人言行導致公司股價劇烈波動。

2018年，馬斯克在X前身推特（Twitter）上表示，他考慮以每股420美元將特斯拉私有化，導致特斯拉股價飆升，美國證券管理委員會（SEC）隨後對他提起訴訟，雙方最終達成和解協議，內容除2000萬美元罰款外，還包括馬斯克日後若要發布關於特斯拉的消息前，必須經過法律部門審核。馬斯克為此上訴到最高法院，但已遭駁回。

2021年，馬斯克又在推特發起一項投票，詢問大眾他是否應該出售10%的特斯拉持股，在350萬名投票者中，有超過57%的人表示「應該」。當週特斯拉股票下跌了16%。

馬斯克則表示，他在社群媒體上的貼文並不會影響旗下公司的價值。

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這次，馬斯克與川普決裂也有代價。根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克個人淨資產今天單日就少了340億美金，約逾新台幣1兆元。

根據「富比世」雜誌日前公布的2025年全球富豪榜，馬斯克以3420億美元（約新台幣10兆2000億元）淨資產穩坐首位，身價遙遙領先第2名的Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg，淨資產2160億美元）和第3名的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos，淨資產2150億美元）。在今天身價縮水340億美元後，馬斯克仍是全球首富。（編輯：田瑞華）1140606

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