川普馬斯克社群開戰 昔日盟友交惡來龍去脈一次看

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普今天揚言要終止與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下企業的政府合約，顯示曾經關係緊密的全球最有權勢者與全球首富，如今透過各自經營的社群平台公開翻臉。

以下是川普和馬斯克交惡的來龍去脈：

6月3日馬斯克抨擊川普的首要立法目標：大規模減稅和支出法案。

他在社群平台X上寫道：「我很抱歉，但我真的忍無可忍了。這項龐大、離譜、充滿利益輸送的國會支出法案，是個令人作嘔的可憎之物。投下贊成票的人，真該感到丟臉：你們心知肚明，自己做了錯事。」

6月5日美東時間中午左右：川普表示他預期馬斯克將對他本人發出批評。

川普在白宮橢圓形辦公室表示：「我跟伊隆（馬斯克）關係曾經很好，但我不知道現在是不是還能這樣說。他以前對我讚譽有加，也沒有針對我個人說壞話，但我相信他接下來會開始說了。我真的對伊隆很失望，我曾經幫過他不少忙。」

6月5日美東時間中午12時10分

馬斯克在X發文：「支持精簡又美麗的法案。」

6月5日美東時間中午12時25分

川普在橢圓形辦公室稱馬斯克知曉法案細節，馬斯克對這段影片做出回應。

他在X寫道：「假的。這法案一次都沒讓我看過，而且是在夜深人靜時迅速通過，以至於幾乎沒有國會議員能夠細讀它！」

6月5日美東時間下午1時57分

馬斯克在X上發起投票，問題是：「現在是不是該在美國成立一個真正代表80%中間派的新政黨了？」

6月5日美東時間下午2時37分

川普在自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）反擊：「伊隆已經讓人受夠了，我叫他走人，我撤銷他的電動車強制令（EV Mandate），這項強制令強迫每個人購買沒人想買的電動車（他幾個月前就知道我會這麼做），結果他就瘋了！」

「要在預算中省下數十億美元，最簡單的方法就是終止伊隆的政府補助和合約。我一直很驚訝拜登沒有這麼做！」

6月5日美東時間下午4時6分

川普在「真實社群」發文為支出法案辯護，並抨擊馬斯克：「我不介意伊隆與我作對，但他應該在幾個月前這麼做。這是提交給國會有史以來最偉大的法案之一。」

6月5日美東時間下午4時9分

馬斯克在X回應川普關於政府合約的言論：「基於總統稱取消我的政府合約，太空探索科技公司（SpaceX）將立即開始淘汰飛龍（Dragon）太空船。」

6月5日美東時間下午4時11分

有網友發文說：「總統和伊隆較量，誰會勝出？我賭伊隆。川普應該被彈劾，由（副總統）范斯（JD Vance）接替。」馬斯克在X回覆「沒錯」。

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6月5日美東時間下午4時26分

馬斯克寫道：「川普的關稅政策將導致今年下半年經濟衰退。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140606