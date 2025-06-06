川普馬斯克撕破臉 特斯拉股價暴跌市值蒸發4.5兆

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）川普當選美國總統後，投資人大買數千億美元特斯拉股票，因為他們認為政治比獲利更加重要，然而，在今天短短3個小時內，他們再次意識到這場賭局風險有多麼大。

美聯社報導，在美國總統川普和全球首富馬斯克（Elon Musk）脣槍舌劍之際，馬斯克的電動車製造公司特斯拉（Tesla）股票今天賣壓湧現，收盤股價暴跌逾14%，市值大減1500億美元（約新台幣4.5兆元），比收購星巴克（Starbucks）和其他數百家大型美國上市公司所有股票的金額還要多。

由於馬斯克對川普的預算法案不滿，導致兩人意見不和，關係迅速惡化。馬斯克稱若沒有他的幫助，川普無法選上總統，川普則暗示可能讓聯邦政府轉而反對馬斯克的公司，包括特斯拉和太空探索科技公司（SpaceX）。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「要節省預算最簡單的辦法，想省下數十億的大錢，就是終止伊隆（馬斯克名）的政府補助和合約…我一直很訝異拜登沒有這麼做！」

馬斯克先前證實特斯拉6月會在德州奧斯汀（Austin）測試自動駕駛計程車（Robotaxi）服務，激勵特斯拉股價持續走強，但今天股價重挫，部分扭轉8週以來的大漲格局。

投資人擔心川普可能不急於在美國開啟自駕車的未來，這可能使特斯拉受到打擊。特斯拉目前大部分電動車銷售業務面臨困難，因此需實現無人駕駛車新時代的承諾，而且要快。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）表示：「自動駕駛計程車的整體目標，是明年在20或25個城市投入使用。」儘管艾夫斯是特斯拉最忠實粉絲之一，現在也不禁擔心「如果開始加強監管環境，可能導致進度延遲」。

他還說：「人們擔心川普不會扮演好好先生。」

川普威脅削減政府合約，似乎在更大程度上是針對馬斯克的另一家公司SpaceX，而非他的電動車事業。這家私人控股的火箭公司載運太空人和貨物往返國際太空站（International Space Station）、為美國國家航空暨太空總署（NASA）提供發射服務及其他工作而獲得數十億美元收入。SpaceX正為NASA研發一枚巨型火箭，目標明年載運太空人登月。

SpaceX的衛星網路公司「星鏈」（Starlink），似乎也受益於馬斯克與川普一度緊密的關係。

在川普上個月訪問中東之行期間，馬斯克宣布沙烏地阿拉伯已同意星鏈在航空和海事方面的用途。

馬斯克與川普的密切關係，至少在初期對特斯拉股價具有較大的提振作用，但現在所有一切都可能面臨危險。

川普去年11月再度當選美國總統後，投資人搶進特斯拉股票，短短數週市值激增4500億美元以上。

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特斯拉股價在去年12月17日創下歷史高點，之後因馬斯克率領「政府效率部」（DOGE）削減聯邦支出而遭到杯葛，商譽受到重創導致股價下挫。在馬斯克承諾將更專注於特斯拉營運及即將推出的自動駕駛計程車後，股價最近才再次上漲。

然而投資人現在已開始動搖，他們感到憂慮進而拋售股票，導致馬斯克個人持有特斯拉股票損失慘重，一天內即虧損200億美元。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1140606