馬斯克與川普鬧翻 稱讓飛龍太空船退役又改口

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）科技大亨馬斯克與美國總統川普口水戰升溫，馬斯克揚言讓太空探索科技公司（SpaceX）運送貨物和人員往返國際太空站（ISS）的「飛龍」太空船退役，但之後似乎又改口。

彭博（Bloomberg）報導，SpaceX與美國國家航空暨太空總署（NASA）簽有價值數十億美元的合約，負責定期接送NASA太空人往返國際太空站，這有助於NASA在國際太空站2030年底退役前維持駐紮運作。

馬斯克（Elon Musk）在自家社群媒體平台X不斷抨擊川普的支出法案後，川普揚言取消馬斯克旗下企業的政府合約，馬斯克緊接又說SpaceX「將即刻開始讓飛龍（Dragon）太空船退役」。

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然而短短幾小時後，馬斯克回應一則建議他退一步冷靜幾天的貼文，稱「好建議。好吧，我們不會讓飛龍退役」。

目前不清楚馬斯克最初揚言讓飛龍太空船退役是認真還是氣話。SpaceX除了將飛龍太空船用於為NASA執行任務，也用於商業任務。目前也不清楚川普是否可以輕易撕毀聯邦合約。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140606