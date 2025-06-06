川普禁哈佛外籍新生入境 法官再出手暫時阻擋
2025/6/6 12:46（6/6 13:07 更新）
（中央社波士頓5日綜合外電報導）美國總統川普政府公告禁止想在哈佛大學就讀或參加交流計畫的外國人入境，但波士頓一名聯邦法官今天暫時擋下這道禁令。
路透社報導，在哈佛大學與川普之間的爭執愈演愈烈之際，美國聯邦地區法院法官巴洛茲（Allison Burroughs）在一份對哈佛大學有利的臨時禁制令中，禁止川普的公告在進一步訴訟期間生效。
巴洛茲裁定，川普指示禁止外國人在未來6個月內入境美國就讀於哈佛，將在法院有機會審查此案之前造成「立即且無可彌補的損害」。
巴洛茲上月也阻止川普實施另一道禁止哈佛招收外籍學生的命令。外籍學生占哈佛大學學生總數超過1/4。哈佛今天修改訴狀，對政府的新命令提出異議，指稱川普違反巴洛茲的裁定。
哈佛在文件中表示：「這份公告否決了數以千計哈佛學生來到我國接受教育和追尋夢想的權利，也否決了哈佛教導他們的權利。沒有國際學生，哈佛就不是哈佛。」
川普以國家安全疑慮為由，禁止外籍學生入境赴哈佛求學。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
根據川普的公告，禁令先實施6個月，但可能延長。川普的命令也指示國務院考慮針對符合條件的哈佛在校生撤銷學術或交流簽證。
哈佛在今天的法院文件中表示，川普未能提出證據支持有關國安疑慮的主張，已違反聯邦法律。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140606
延伸閱讀川普政府禁外籍新生入境 哈佛擴大提告批報復川普公告列哈佛種種罪狀 白宮與名校對峙僵局再升溫哈佛收眾多中共官員 華爾街日報：地位堪比境外頂尖「黨校」特派專欄／川普槓上美國學術界 沒有國際學生的哈佛還是哈佛嗎？
- 川普禁哈佛外籍新生入境 法官再出手暫時阻擋2025/06/06 12:46
- 2025/06/06 10:06
- 2025/06/05 13:07
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
川普政府禁外籍新生入境 哈佛擴大提告批報復