獲哈佛錄取生尋求協助 台灣大學願提供訪問生方案

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（中央社記者陳至中台北7日電）美國總統川普公告禁止哈佛大學（Harvard University）外籍新生進入美國。台灣大學校長陳文章今天說，有接獲錄取生尋求協助，台大願提供訪問生方案，協助這類臨時突發事件。

川普政府近期公告「暫停與限制」哈佛大學外籍新生入境，為期6個月，已在學的外籍生也可能面臨簽證遭撤銷的風險。包括東京大學、香港科技大學等多所知名學府，都表態歡迎哈佛國際生前往就讀，並提供獎學金、簡化入學程序、協助安頓等措施。

台大今天召開校務會議，校長陳文章在校務報告中主動宣布「NTU訪問生專案及可能銜接方案」，開放已獲得美國各大學入學許可或正在就讀的學生，以「訪問學生」的身分在台大註冊，學期結束後可獲得台大正式學分，供未來銜接學業之用。

會後陳文章接受媒體聯訪，他進一步提到，台大有接獲今年準備去讀哈佛的學生反應，詢問能否提供協助。不過目前不確定性很高，據他所知，川普兩次禁止哈佛收國際生，兩次被法官擋下，目前學生和學校都不知道未來發展會如何。

不過陳文章說，「訪問生」方案隨時可以使用。站在台大的立場，一定會希望延攬最優秀的人才，「訪問生」制度不是針對美國，也不是針對哈佛，但對突發的事件，也願意提供緊急協助。

媒體問及，包括東京大學、香港科技大學等多所知名學府，都表態歡迎哈佛國際生前往就讀，並提供獎學金、簡化入學程序、協助安頓等措施。但台大的「訪問生」卻還是要收費。

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陳文章解釋，「訪問生」是短期方案，學校要安排教師授課、學習空間等，因此目前還是有收費。但後面如果變成台大的學位生，就能申請獎學金，校內已有相關方案。

台大目前規劃「訪問生」方案申請時間為6月16日到8月15日，並於7、8月分梯次放榜，將比較既有的訪問學生計畫收費，申請費為新台幣1.5萬元，註冊時須繳交計畫費4萬元及等同外國學生的學雜費。（編輯：龍柏安）1140607