華郵：美國重啟學生簽證面試 若社群拒絕設公開可懲處

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓18日專電）「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述美國國務院今天發給各使領館的電報指出，國務院正在重啟學生簽證面試，並擬定更嚴格的社群媒體準則，包括要求申請人帳戶設為公開，以利審查是否對美國抱持敵意。

美國官員上個月暫停外國學生的簽證預約，稱這是針對涉嫌助長反猶太主義及其他國安問題的大學。川普政府上個月更點名哈佛大學需進行額外簽證審查，並將其視為未來擴大實施相關措施的試點計畫。

華郵指出，新的審查程序將適用所有申請F類簽證（主要針對學術類學生）、M類簽證（職業訓練）以及J類簽證（用於教育和文化交流）的外國公民。所有學生簽證都適用新的審查程序。

根據報導，教育倡議人士憂心新的審查程序會向有意赴美的國際學生傳遞出不友善的訊息。有些人擔心，這些措施不僅涉及社群媒體審查，還可能成為政治立場的測試。

美國教育協會（American Council on Education, ACE）的政府關係幕僚長斯普雷策（Sarah Spreitzer）表示，希望這不會阻礙國際學生來美國就讀，也不要導致簽證核發數量大幅下降。

根據這份由美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）簽署的電報，新的審查程序將要求審查申請人的「網路足跡」，並將在5個工作天內正式上路。

電報指示，官員在檢視申請人社群帳號時，必須識別出「對美國人民、文化、政府、制度或建國原則抱有敵意、援助或支持指定外國恐怖分子或其他國安威脅者，或涉及非法的反猶騷擾與暴力行為」的個人。

電報坦言，這可能會對工作人員的時間造成巨大負擔。領事人員「應考慮整體排班量和適當審查的資源需求」。

此外，電報建議領事人員要求申請人將所有社群媒體帳號內容設為公開，若申請人拒絕，應對其進行懲處。

電報指出，如果帳號的部分內容仍然「設定為『私人』或以其他方式受限，則應將該案件視為申請人未能按要求提供某些資訊的其他案件」。

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電報還以粗體字補充，必須考慮上述行為是否反映申請人試圖規避審查，或是否影響其誠信可信度。

電報指出，新的社群媒體審查指引不只影響新申請人，也包括目前處理中的案件。（編輯：田瑞華）1140619