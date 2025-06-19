加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
無視中國抗議 哥斯大黎加總統府證實與台情報交流
首頁 / 政治

美擬重啟學生簽證面試 AIT：將盡快開放預約時段

2025/6/19 14:18（6/19 14:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北19日電）外媒指出美國國務院正在重啟學生簽證面試，美國在台協會（AIT）今天表示，AIT簽證組目前正在確認美國國務院最新關於學生簽證預約的政策指南，並將根據該方針，在可行的情況下盡快開放新的學生簽證預約時段。

華盛頓郵報（The Washington Post）引述美國國務院發給各使領館的電報指出，國務院正在重啟學生簽證面試，並擬定更嚴格的社群媒體準則，包括要求申請人帳戶設為公開，以利審查是否對美國抱持敵意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

AIT今天中午透過官方臉書指出，AIT簽證組目前正在確認美國國務院最新關於學生簽證預約的政策指南，並將根據該方針，在可行的情況下盡快開放新的學生簽證預約時段。

外交部長林佳龍上午在立法院表示，近期AIT已告知外交部，近日恢復學生簽證面試受理申請，會盡快提供民眾申請的細節，他認為AIT應該在等華府整體的指導原則，就會對外公布。（編輯：謝佳珍）1140619

延伸閱讀
美擬重啟學生簽證面試 林佳龍證實AIT已告知助在美學生返台學習 教部專線諮詢大專隨班附讀在美國際生每年貢獻440億美元 看懂停招損失為何無法靠國內生彌補
立法院
綠籲藍白勿擋國土安全預算 蘇紫雲：強化韌性是必要戰鬥藍21日反罷免造勢 綠：先為集體犯罪向全民道歉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：