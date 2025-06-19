美擬重啟學生簽證面試 AIT：將盡快開放預約時段

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（中央社記者賴于榛台北19日電）外媒指出美國國務院正在重啟學生簽證面試，美國在台協會（AIT）今天表示，AIT簽證組目前正在確認美國國務院最新關於學生簽證預約的政策指南，並將根據該方針，在可行的情況下盡快開放新的學生簽證預約時段。

華盛頓郵報（The Washington Post）引述美國國務院發給各使領館的電報指出，國務院正在重啟學生簽證面試，並擬定更嚴格的社群媒體準則，包括要求申請人帳戶設為公開，以利審查是否對美國抱持敵意。

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AIT今天中午透過官方臉書指出，AIT簽證組目前正在確認美國國務院最新關於學生簽證預約的政策指南，並將根據該方針，在可行的情況下盡快開放新的學生簽證預約時段。

外交部長林佳龍上午在立法院表示，近期AIT已告知外交部，近日恢復學生簽證面試受理申請，會盡快提供民眾申請的細節，他認為AIT應該在等華府整體的指導原則，就會對外公布。（編輯：謝佳珍）1140619