美擬重啟學生簽證面試 林佳龍證實AIT已告知

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（中央社記者王承中台北19日電）外媒指出美國國務院正在重啟學生簽證面試，外交部長林佳龍今天表示，近期AIT已告知外交部，近日恢復學生簽證面試受理申請，會盡快提供民眾申請的細節，他認為AIT應該在等華府整體的指導原則，就會對外公布。

華盛頓郵報（The Washington Post）引述美國國務院發給各使領館的電報指出，國務院正在重啟學生簽證面試，並擬定更嚴格的社群媒體準則，包括要求申請人帳戶設為公開，以利審查是否對美國抱持敵意。

立法院外交及國防委員會今天處理外交部主管114年度預算解凍案，邀請林佳龍列席備詢。

林佳龍表示，外交部在第一時間就透過美國在台協會（AIT），關注留學生的權益，也透過駐美代表處跟美國國務院反映。近期AIT也已經告知外交部，近日恢復學生簽證面試受理申請，也會盡快提供民眾申請的細節，他認為AIT應該在等華府整體的指導原則，就會對外公布。

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民進黨立委陳俊宇詢問，能否爭取近期恢復開放學生面試預約。林佳龍指出，台灣平均一年申請到美留學生約1萬名，目前已經有一半申請且安排面試時間，都陸續進行中；現在暫停的是新申請的部分，雖然可以受理，但沒辦法安排面試時間。

林佳龍表示，外交部最近得到AIT回覆，很快時間內就會恢復學生辦理簽證面試的受理，至於細節，要等AIT上網公告，大概目前正在處理中，所以暑期班可能會受影響，至於9月開學，現在時間還相對足夠。（編輯：謝佳珍）1140619