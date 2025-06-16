助在美學生返台學習 教部專線諮詢大專隨班附讀

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（中央社記者許秩維台北16日電）美國政府對國際生入境就讀政策態度反覆，教育部今天表示，為協助在美留學生返台繼續學習，教育部鼓勵大專提供隨班附讀，並提供專線電話，提供學生諮詢。

教育部今天發布新聞稿指出，鑑於近日國際情勢，加上美國政府針對外國學生簽證審查和入境執法等相關政策，影響台灣學生赴美國學習。

教育部提到，已與外交部持續和美方協調，瞭解美國暫停受理學生簽證面試預約並非針對台灣，而是全球性的政策；目前已預約AIT的面試仍照常進行，沒有取消，簽證申請案也持續辦理中，至於申請新簽證面試時段，AIT也提醒申請人持續留意網站預約排程的更新資訊。

教育部建議，留學生應持續與預計就讀的學校保持聯繫，如最終未能取得簽證而影響入學時程，應即刻向校方反映，並洽詢校方提供延後入學方案；教育部也持續與外交部及駐外機構保持聯繫並密切關注，並繼續向美方爭取台灣學生的權益。

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由於美國政府近來加強外國學生簽證審查和入境執法，教育部也歡迎在美的留學生返台繼續學習，並鼓勵國內大專視情況提供隨班附讀機會，以協助留學生銜接課程不中斷，並由學校提供相關學分證明，以利未來銜接學業之用。

教育部表示，目前部分大學暑假轉學考尚在招生中，修完大一的在美台生可參加暑假轉學考，回國銜接學士班，也可報考11、12月的寒假轉學考；教育部已協調國內大學提供隨班附讀及返台就學銜接等資訊的單一聯繫窗口，即日起可洽各校聯繫，或透過教育部專線電話（02-77365642）獲取學校聯絡資訊，諮詢相關事宜。（編輯：張銘坤）1140616