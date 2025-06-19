赴美留學增隱憂 中研院推快速入學搶頂尖博士生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北19日電）美國政府對國際學生入境就讀政策態度反覆，增添留學生隱憂，中研院近日再啟動菁英博士生快速入學計畫，並採隨到隨審制，加速延攬已獲得全球頂尖大學博士班錄取新生。

美國川普政府於5月底一度撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，後續美國媒體報導，川普政府考慮讓所有外國學生接受社群媒體審查，並暫停安排新的學生簽證申請面試，而根據今天「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導指出，國務院正在重啟學生簽證面試，並擬定更嚴格的社群媒體準則，包括要求申請人帳戶設為公開，以利審查是否對美國抱持敵意等。

此舉引發部分教育倡議人士憂心新的審查程序，會向有意赴美的國際學生傳遞出不友善的訊息，也增添學生赴美就讀的不穩定性。

把握時機延攬優秀學研人才，中研院近日公告第二波「菁英博士生快速入學試行計畫」，針對已獲得全球頂尖大學博士班錄取的新生，提供快速轉向中央研究院主辦國際研究生學程（TIGP）博士學程的選項。

中研院國際處科長林昇德告訴中央社記者，第二波計畫由於學程問題，錄取者會先在中研院進行為期數月至一年的研究實習，後續可銜接TIGP於2026年學春季班（2月）或秋季班（8月）正式入學。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林昇德也說，實習期間錄取者每月可獲新台幣4至5萬元生活費，若學生現居住於海外，也將提供現居地往返台灣經濟艙來回機票費補助。

林昇德表示，第二波計畫將採隨到隨審制，只要學生備妥原申請就讀博士班申請文件及錄取通知書等文件，中研院只要收到就會立刻進行審查，歡迎學生提出申請，讓更多優秀人才選擇深耕台灣，並在中研院厚植研究實力。（編輯：李亨山）1140619