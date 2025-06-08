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美國務院政策轉彎 恢復處理哈佛留學生簽證

2025/6/8 18:49（6/8 19:01 更新）
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圖為哈佛大學。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普政府擬限制國際學生入境就讀哈佛大學，國務院5日才指示各地領事館拒絕這類學生簽證申請，但在法官擋下川普政府的舉措後，國務院昨晚又通知恢復處理申請。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，根據國務院昨晚發出的電文，現在「領事部門必須恢復處理哈佛大學學生及交換訪客簽證」。

國土安全部（Department of Homeland Security）5月22日指控哈佛允許「反美、支持恐怖分子的」外國人「騷擾及肢體攻擊他人…妨礙其曾經崇高的學習環境」，將禁止哈佛參與「學生與交換訪客計畫」（Student and Exchange Visitor Program）認證。這項計畫讓美國的大學得以招收外國學生。但聯邦法院擋下此舉。

川普（Donald Trump）6月4日發布命令，禁止有意赴哈佛就學的國際學生入境美國，法院5日晚間9時54分下達暫時禁制令擋下。

但國務院5日晚間8時59分已下達拒絕哈佛簽證的指示，備忘錄中並稱將創建新代號「HRVD」來標明拒絕的理由。這類規則還適用於已經通過且印製完成，但尚未送還申請人的簽證。

國務院昨晚雖改變方針，仍表示凡申請簽證前往哈佛的任何人，大使館與領事館應繼續完成對他們的額外審查，包括檢查他們的社群媒體帳號。

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專家表示，即使官方取消禁令，國務院對簽證核發擁有極大的裁量權，領事官員可基於任何理由拒發簽證且不必解釋原因。簽證也可能落入「行政審核程序」，這種懸而未決的狀態讓申請人無從得知自己的案子發生什麼事。

鑑於當局實施加強審查，部分專家猜測，即使哈佛大學繼續在法庭上獲勝，赴哈佛簽證的被拒絕率仍將大幅提高。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1140608

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