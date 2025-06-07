川普禁哈佛外籍新生入境 台大提供訪問生專案

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（中央社記者陳至中台北7日電）美國總統川普公告禁止哈佛大學（Harvard University）外籍新生進入美國。台灣大學校長陳文章今天在校務會議上宣布，因應美國招生政策的改變，將提供訪問生專案，協助學生銜接學業。

川普政府近期公告「暫停與限制」哈佛大學外籍新生入境，為期6個月，已在學的外籍生也可能面臨簽證遭撤銷的風險。包括東京大學、香港科技大學等多所知名學府，都表態歡迎哈佛國際生前往就讀，並提供獎學金、簡化入學程序、協助安頓等措施。

教育部長鄭英耀5月28日在立法院備詢時表態，能進到哈佛的學生，各項才識都非常好，想回台灣就讀沒有問題，希望國內的頂尖大學能夠主動宣告，歡迎哈佛學生來台，並以雙聯學位的方式，讓受影響的學生可以在台繼續學業。

台灣大學今天召開校務會議，校長陳文章正式宣布「NTU訪問生專案及可能銜接方案」，開放已獲得美國各大學入學許可或正在就讀的學生，以「訪問學生」的身分在台大註冊，學期結束後可獲得台大正式學分，供未來銜接學業之用。

台大目前規劃申請時間為6月16日到8月15日，並於7、8月分梯次放榜，將比較既有的訪問學生計畫收費，申請費為新台幣1.5萬元，註冊時須繳交計畫費4萬元及等同外國學生的學雜費。

對於後續願意留台完成學業的學生，台大也將視教育部規劃，輔導後續申請入學或轉學。台灣籍學生將協助和教育部爭取專案轉學；外籍學生則會輔導參加最近一次境外生招生，最快可於114學年度第2學期入學。

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陳文章表示，站在台大的立場，希望持續爭取優秀人才來台，不會針對某國、某校，以上專案是針對近期比較的情況，讓有困難的學生以「訪問學生」身分來台。

另外，為提升國際合作能量，台大將持續透過國家重點領域國際合作聯盟（UAAT），目前已規劃和美國、日本、捷克的大學聯盟推動整合型計畫。也成立台灣高教與諾貝爾獎得主聯誼會，結合17所大學、14家企業，定期舉辦交流活動。（編輯：林恕暉）1140607