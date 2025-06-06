川普政府禁外籍新生入境 哈佛擴大提告批報復

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（中央社紐約5日綜合外電報導）美國總統川普公告禁止哈佛大學（Harvard University）外籍新生進入美國，哈佛大學今天將此事加入對川普政府的現有法律訴訟，指控政府對哈佛採取「報復」行動。

法新社報導，川普政府昨天晚間公告，將「暫停與限制」哈佛大學外籍新生入境，為期6個月，已在學的外籍生也可能面臨簽證遭撤銷的風險。

政府命令指出：「哈佛的行為已讓它不再適合接待外籍學生與研究人員。」

路透社報導，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）稱哈佛大學是「反美、反猶、支持恐怖主義煽動者的溫床」；哈佛過去已否認這類指控。

傑克森透過聲明表示：「哈佛的行為已危及整個美國學生與交流訪客簽證制度的完整性，並可能對國家安全構成威脅。如今，它必須為自身行為承擔後果。」

哈佛在提交聯邦法院的修正訴狀中表示：「這並非政府首次試圖斷絕哈佛與國際學生的關係。」

「這是政府協調一致且不斷升級的報復行動一環，顯然意在懲罰哈佛行使憲法第一修正案權利，拒絕接受政府要掌控哈佛治理、課程及教職員與學生『意識形態』的要求。」

川普政府先前企圖阻止哈佛招收並接待外籍學生，已遭法官擋下。

哈佛迅速於今年5月23日對政府行動提起訴訟，今天再將政府新公告納入訴訟範圍。

川普政府已將提供給哈佛的聯邦補助和合約資金削減約32億美元，並矢言未來將排除哈佛獲得任何聯邦資助。

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哈佛在法院文件中承認，川普確實有權以公共利益為由限制某一類外籍人士入境，但政府此次行動並非如此。

哈佛表示：「如此一來，總統的行動並非出於保護『美國利益』，而是為了對哈佛採取政府報復行動。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140606