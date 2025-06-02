哈佛收眾多中共官員 華爾街日報：地位堪比境外頂尖「黨校」

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）哈佛大學除了與政府對立升級而連日上頭條外，也因系統性地培訓中共官員受到關注。華爾街日報今天就以「哈佛培養眾多中共官員，他們稱之為『黨校』」為題報導，哈佛出了多位中共高層，在中國官場享有極高聲譽。

美國政府4月對「多元、平等及包容」（DEI）政策、招收國際學生事宜等提出系列要求，哈佛大學（Harvard University）拒從，雙邊對立升級，戰線也擴大到哈佛與中共多年的互動。

華爾街日報（The Wall Street Journal）指出，幾十年來，中共派遣數千名中高階官員前往美國校園接受高階主管訓練及研究所課程，其中哈佛大學是最理想地點，一些中國人稱其為中國境外最頂尖的「黨校」。

校友包括前國家副主席李源潮、「經濟沙皇」劉鶴以及近日被美國極右翼網紅盧默（Laura Loomer）盯上的中共領導人習近平女兒習明澤。

而美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）28日宣布，將大力撤銷中國學生的簽證，包括與中共有關聯者或在關鍵領域就讀者。

盧比歐並未說明川普政府將如何判定中國學生與中共的聯繫，也未說明何種程度的聯繫會導致簽證遭撤銷。華爾街日報指出，在中國，人們普遍認為黨員身分有助職涯，無論在政府或私部門都是如此。黨員身分也通常是官員爬到高位的先決條件。

中國駐美大使館表示，美方這個舉動將嚴重損害中國在美留學人員正當合法權益。

許多保守派認為美國大學是自由派和左翼意識形態的堡壘，近年若干美國政治人物表示，中共正在竊取美國學術界的專業知識，最後將傷害美國利益。川普政府正是以這類批評作為理由之一，推動美國大學進行重大文化轉型。

根據報導，美國大學在塑造中國中階官員海外訓練計畫方面發揮主導作用。北京從1990年代開始大規模推動這類計畫，透過讓官員接觸西方公共政策理念及實踐來提升治理能力。

根據公開資料，其他向中國官員提供高階主管訓練的美國學校包括雪城大學、史丹佛大學、馬里蘭大學及羅格斯大學。其中雪城大學麥克斯威爾「公民暨公共事務學院」，於2000年代初協助中國數間大學成立公行研究所課程。

哈佛培養出多位出任高層，甚至進入中共政治局的官員，而在中國官場中享有極高的聲譽。一些觀察家將哈佛大學稱為「實質上的黨校」。

上海主要黨報旗下的網路平台「上觀新聞」2014年發表評論表示，如果要對中共「海外黨校」進行排名，當屬哈佛甘迺迪政府學院位居榜首。

中國媒體報導，早在1980年代，哈佛甘迺迪政府學院就已接收中國學生，而北京在隨後的十年裡開始更有組織地派遣官員前去參與中階培訓。 一項於1998年啟動的計畫每年為約20名高階官員提供獎學金及培訓課程。

2000年代初，哈佛又啟動歷時數週的「中國發展領導者計畫」，分別於哈佛與清華大學進行，目的在於「幫助中國地方與中央高級官員更有效地因應中國國家改革中持續面臨的挑戰」。

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中共高層的子女也曾在哈佛就讀大學部或研究所。習明澤於2010年代初以化名就讀哈佛大學部，當時習近平是中國國家副主席、準領導人，校方管理人員及一些教職員工都知道她的身分。

此外，中共前總書記江澤民孫子江志成及前中共重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜也是哈佛校友。（編輯：陳承功）1140602