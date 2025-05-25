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哈佛大學與中國關係密切 曾提供新疆生產建設兵團培訓

2025/5/25 17:44（5/25 18:33 更新）
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圖為人們在哈佛大學校園的建築物之間行走。（美聯社）
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（中央社台北25日電）哈佛大學由於與中國關係密切，長期以來曾被視為該校的資產。但在川普政府指控哈佛遭北京滲透後，如今反而成為負擔。像是該校被指2020至2024年間，為新疆生產建設兵團官員提供公共衛生培訓，而這一兵團正是被美國因新疆人權而制裁的對象。

路透社報導，川普政府22日取消了哈佛大學（Harvard University）招收外國學生的資格，理由是助長反猶主義及與中國共產黨合作，但這一命令目前已遭聯邦法官否決。而哈佛2024年招收的外籍學生中，中國籍學生的比重已高達2成。

報導指出，哈佛大學與中國的關係由來已久，包括研究夥伴關係和聚焦中國研究的學術中心。這些關係為學校帶來了國際事務影響力、全球聲譽，以及巨額資金。

但美國政界對哈佛大學遭中國政府影響的憂慮同樣由來已久。以共和黨籍居多數的部分美國議員擔心，中國正在操縱哈佛以獲取美國先進技術，且規避美國安全法規，更壓制美國國內對此事的批評。

白宮一名官員23日更向路透社表示，哈佛大學「長期以來一直被中國共產黨利用」，且該校「對中共在校園內進行的騷擾視而不見」。至於哈佛方面，已對川普政府的相關指控提出公開反駁。

報導指出，哈佛大學有中國學生就讀，以及該校與中國的關係，並不是不當行為的證據。然而，這些關係的複雜性和重疊性顯然不夠透明，足以引起人們的注意和批評。

報導引述美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」日前指控，哈佛大學在2020年後，曾為新疆生產建設兵團官員提供與公共衛生相關的培訓。而美國國土安全部更表示，哈佛與新疆生產建設兵團的合作「至少持續到2024年」。

而就在2020年7月，新疆生產建設兵團這個「準軍事組織」，因涉及侵犯新疆維吾爾族和其他穆斯林民族的人權遭美國制裁。而中國則堅決否認任何在新疆涉及侵害人權的指控。

除培訓新疆生產建設兵團官員外，美國「戰略風險」公司（Strategy Risks）曾直指，香港地產商陳啟宗（Ronnie Chan）2014年間向哈佛大學捐贈3.5億美元（約新台幣105億元）的鉅款，使得哈佛大學公共衛生學院在名稱中，加上了陳啟宗的父親陳曾熙（T.H.Chan）的名字。

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此外，美國兩黨國會議員也對與北京有關的學生社團，在美國校園內的監控行為表示擔憂。2024年4月，一名哈佛學生就因為打斷中國駐美大使謝鋒的演講，卻被一名中國交換學生─而非安全人員或學校職員逐出活動現場。

更有甚者，遭美國政府指控隱瞞參與中國「千人計畫」，2023年4月被判處罰款和2年「監督釋放」的前哈佛大學教授李伯（Charles Lieber），卻在今年4月28日全職加入北京清華大學深圳國際研究生院，並受聘為清華大學講座教授。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140525

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