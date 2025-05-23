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川普禁哈佛收國際生 中方：堅定維護中國學生權益

2025/5/23 16:09
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（中央社台北23日電）美國川普政府撤銷哈佛大學招收國際學生權利，中國留學生受影響。中國外交部今天表示，中方一貫反對將教育合作政治化，將堅定維護海外中國學生和學者的權益。

美聯社報導，川普政府告訴哈佛大學，目前數千名外國學生必須轉校，否則將失去在美國合法居留的許可；美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在發給哈佛大學信中表示，哈佛大學的學生及交換訪客（SEVIS）計畫認證被撤銷，立即生效。

據財聯社報導，中國外交部今天舉行例行記者會，有媒體針對此事詢問中國外交部看法。

中國外交部發言人毛寧表示，中美教育合作是互利的，中方一貫反對將教育合作政治化，美方有關做法只會損害美國的形象和國際信譽。

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毛寧強調，中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。

據路透社報導，哈佛大學在2024年秋季招收了來自146個國家的6751名國際學生。其中，中國學生人數占總數的20%。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140523

#川普
#中國外交部
#哈佛大學
川普
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