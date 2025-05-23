香港科大公開邀請哈佛大學國際生入學

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（中央社記者張謙香港23日電）香港科技大學向被驅趕的美國哈佛大學國際大學生及研究生伸出橄欖枝，公開邀請他們到科大繼續學業。

在傳出美國政府宣布取消哈佛大學招收國際學生的資格後，香港科大今天宣布，向現正就讀哈佛的國際大學生及研究生，以及持有哈佛學位課程錄取通知的學生，發出公開邀請，歡迎他們加入科大繼續學業，延續學術追求。

香港科大表示，此舉旨在應對全球學術環境的變化，並彰顯科大致力營造多元、世界級學習環境的承諾。

香港科大並表示，作為全球頂尖大學之一，科大希望提供此機會，讓優秀學子能無間斷地追求學術理想。

據公布，香港科大將為有意轉學的學生提供無條件錄取、簡化入學程序及學術支援，協助他們順利過渡。

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此外，香港科大將優先處理這些學生的入學申請、學分轉移及定制支援（包括簽證協助與住宿安排），確保他們順利轉學。

香港科大已成立專責團隊，協助學生處理入學申請、學分轉移、住宿及簽證等事宜。（編輯：楊昇儒）1140523