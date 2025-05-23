被禁招國際生 哈佛大學提告批川普政府意在報復

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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國總統川普與哈佛大學（Harvard University）的紛爭加劇，川普昨天撤銷這所全球知名學府招收外國學生的權利後，一份法庭文件顯示，哈佛大學今天對川普政府提起訴訟。

法新社報導，哈佛大學在向美國麻薩諸塞州聯邦法院提交的訴訟文件中寫道：「哈佛大學行使自身受到憲法第一修正案保障的權利，拒絕政府掌控哈佛大學治理、課程及『教職員生意識形態』的要求後，這明顯是政府對哈佛大學採取的最新報復行動。」

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在日前寫給這所常春藤盟校（Ivy League）的信中表示：「哈佛大學的學生及交換訪客登錄系統（SEVIS）計畫認證已被撤銷，立即生效。」SEVIS是讓外國學生獲准在美就學的主要系統。

哈佛大學隨即抨擊這項措施「違法」，將對校園和國家整體造成「嚴重傷害」。

根據哈佛大學統計，2024到2025學年招生總數中，約27%是外國學生，近6800人。

川普聲稱哈佛大學是反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，要求校方接受招生和聘僱方面的監督，卻遭到拒絕，令他極為不滿。

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川普上月揚言，若私立的哈佛大學不同意政府要求，接受外部政治監督，將不得招收外國學生。

他本月初曾在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文宣布取消哈佛的免稅地位，並稱這是哈佛活該。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140523