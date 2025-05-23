川普政府禁哈佛收國際生 在學生能畢業嗎？3大問答一次看

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普政府今天撤銷哈佛大學（Harvard University）招收外國學生的權利，他與這所全球知名學府之間的對立升級。

美聯社報導，川普政府告訴哈佛大學，目前數千名外國學生必須轉校，否則將失去在美國合法居留的許可。

此舉將對哈佛大學產生重大影響，目前哈佛大學招收近6800名國際學生，多數就讀研究所。這些學生現在可能必須緊急規劃接下來的安排。

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在信中表示，國土安全部採取行動是因為哈佛大學未能完全配合提供外國學生相關資料的要求。諾姆指控校方「持續營造對猶太學生不安全且充滿敵意的校園環境、推廣支持哈瑪斯（Hamas）的同情思想、實行帶有種族歧視的『多元、平等及包容』（DEI）政策」。

哈佛大學表示，此舉違法且破壞學校的研究使命。

政府有權管控哈佛招生嗎？

美國政府有權決定誰可以入境。國土安全部負責管理哪些大學參與「學生及交換訪客登錄系統」（SEVIS）。SEVIS授權大學對錄取的外國學生發放證明文件，學生再藉此申請在美留學的簽證。

國土安全部今天表示將取消哈佛大學的SEVIS認證。

哈佛在學的國際學生可以畢業嗎？

本學期完成學業的哈佛在學生將獲准畢業。諾姆在信中表示，新措施將於2025-2026學年生效。哈佛大學2025年畢業生預計下週畢業。

然而諾姆也表示，尚未完成學業的學生需要轉校，否則他們將失去留在美國的合法身分。

已錄取哈佛的學生秋季可入學嗎？

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不行。除非川普政府改變決定或法院介入。諾姆表示，如果哈佛大學在72小時內達成一系列要求就能恢復SEVIS資格，包括提供相關資料，例如國際學生的獎懲紀錄，以及抗議活動相關音檔和影片。

諾姆說，校方先前未能提供這些資料。校方今天表示正努力為受影響的學生提供指導。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140523