美國政府禁哈佛大學收外籍生 川普發文力挺政策

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普今天發文，為其政府禁止哈佛大學（Harvard University）招收外國學生的舉措辯護；該禁令已被法院裁定暫停，並遭哈佛大學痛批違法。

法新社報導，川普於社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文：「為何哈佛不說明，他們有將近31%的學生來自外國，而這些國家，有些對美國根本不友好，既不為他們學生的教育出錢，也從未打算這麼做。」

川普還指出：「我們想知道那些外國學生是誰，這要求很合理，畢竟我們給了哈佛數以十億美元的資金。但哈佛一點也不想說清楚。」

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）本月22日撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，讓數千名學生以及他們帶來可觀收入來源的前景陷入未知數。

諾姆上個月曾警告，若哈佛大學不交出外籍生簽證持有者的「非法與暴力活動」相關紀錄，就會禁止該校招收外國學生。

但在哈佛大學提告要求「停止政府的獨斷、反覆無常、非法和違憲行動」後，一位法官迅速裁定暫停此措施。

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白宮正從多方面嚴厲整頓美國各大學，理由是政府要遏制失控的反猶主義，並撤銷目標在於解決少數族群歷史壓迫的多元化計畫。

川普政府也已採取行動，對於參與反對加薩走廊（Gaza Strip）戰爭抗議活動的外國學生，不僅指控他們支持巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas），還撤銷簽證並驅逐出境。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1140525