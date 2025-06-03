哈佛尋求法院解凍經費 宣稱危及國安公衛研究

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（中央社德拉瓦州威明頓市2日綜合外電報導）美國哈佛大學（Harvard University）今天訴請波士頓聯邦地方法院作出簡易判決，盼將美國總統川普政府凍結的25億美元資金解凍；哈佛大學認為川普政府的措施違法。

路透社報導，哈佛這所美國歷史最悠久、最富有的大學在提交聯邦地方法院的文件指出，自從拒絕白宮提出的一連串要求後，校方從4月14日起收到957份命令，與國家安全威脅、癌症和傳染病等研究的資金遭到凍結。

川普表示正試圖迫使哈佛大學以及美國其他頂尖大學改變，他認為這些大學已被左派「覺醒」思維俘虜，淪為反猶太主義的堡壘。

川普政府尚未回應置評請求。

波士頓聯邦地方法院法官巴洛茲（AllisonBurroughs）已安排7月21日就哈佛大學的簡易判決聲請進行辯論。

哈佛大學今年4月控告川普政府，指其凍結資金侵犯學校言論自由的權利，而且措施缺乏合理依據、反覆無常。

哈佛大學在今天提交的法庭文件中詳述遭凍結的經費，其中包括用於兒童愛滋病毒研究的8800萬美元、提升國防部認識快速崛起的生物威脅，1200萬美元；以及進一步理解暗能量的800萬美元。

哈佛大學表示，停撥經費將摧毀正在進行的癌症治療、傳染病與巴金森氏症研究。

川普政府已對哈佛大學展開多項調查。有些人正關注哈瑪斯（Hamas）2023年10月襲擊以色列，以色列隨後在加薩（Gaza）採取軍事行動後，校園中爆發的親巴勒斯坦抗議活動對猶太學生與教職員工帶來的威脅。

其他調查還指向哈佛大學是否存在基於性別的歧視，以及校方與外國政府、國際學生的關係。

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川普政府上個月取消哈佛大學招收國際學生的資格，隨後哈佛大學在另一起案件中提訴，1名法官暫時阻止川普政府的決定。

哈佛大學與其他大學表示，川普對於學校的打擊是對言論自由和學術自由的威脅，也是對學校生存的威脅。（譯者：屈享平/核稿：鄭詩韻）1140603