加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
桌球協會取消葉伊恬美國大滿貫參賽資格 秘書長葉國欽公開致歉
首頁 / 兩岸
哈佛國際生
新聞專題
哈佛國際生1/36
首頁 / 兩岸

紐時：拒絕中國學生恐適得其反 讓美國再次變小

2025/6/3 17:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）美國川普政府有意大舉撤消中國留學生的簽證引發爭議。紐約時報今天發表文章指出，這種狹隘政策會「讓美國再次變小」，美國應善加利用中共總書記習近平執政下的「歷史性人才流失」，而非對中國年輕人關上大門。

這篇由紐時專欄作家袁莉撰寫、題為「拒絕中國學生對美國可能適得其反」的文章指出，1978年中共建政後第1批中國學生赴美，開啟了從根本上改變中國和世界的新篇章，美國獲得了巨大的市場和人才庫，中國找到了經濟轉型的模式和合作夥伴。

文章認為，川普政府表達有意大舉撤消中國留學生的簽證後，這一篇章已經結束，並代表長期以來一直是「開放和機遇燈塔」的美國，將開始對渴望在「重視自由和人類尊嚴的社會」中得到良好教育和未來的中國人，關閉大門。

這篇文章說，從美國大使館的社交媒體帳戶下方的留言可看出，中國國內對美國此舉的反應褒貶不一。一些評論說，感謝美國「把中國最傑出的人才送回來」；另一些評論則將川普政府轉向孤立主義，與閉關鎖國的中國明清兩代拿來對比，其中有人直指，美國這種狹隘的政策會「讓美國再次變小」。

文章提到，這時候，許多中國年輕人對習近平領導下的政治壓迫和經濟停滯感到失望，正試圖逃離中國，去尋求自由和機會。

喬治城大學（Georgetown University）亞洲法律中心執行主任、美中關係研究學者凱洛格（Thomas E. Kellogg）表示，習近平「正在促使許多最優秀、最聰明的人離開中國」。美國應該利用這一「歷史性的人才流失」，而不是對許多有才華的中國年輕人關上大門。

文章指出，透過限制人員交流，美國總統川普（Donald Trump）正朝著與中國脫鉤的方向邁出「決定性的一步」。而將中國學生和科技專業人士，一概視為潛在的安全風險而非貢獻者，反映美國的外交政策更多地受到不安全感和退縮的驅動，而非全球領導者的自信。

然而，根據美國政府數據，2023至2024學年的中國留學生已減至約27.7萬人，比4年前的高峰下降25%。但同一學年畢業並在美申請臨時工作許可的中國留學生，卻較上一學年增加12%，這代表儘管面臨挑戰，仍有更多的中國留學生對在美國工作感興趣。

一名8年前到美國頂尖大學攻讀資訊，並取得博士學位的中國年輕人，早在17歲時便開始質疑中國政府的宣傳，並夢想到美國留學。8年前到美國後從未認真考慮過回中國。

但現在面對簽證被吊銷的威脅，他表示不再確定自己是否能夠、甚至是否願意在美國，「感覺美國已經不值得了」。如今，他正在研究加拿大、澳洲和西歐的工作簽證選擇。

文章直指，美國政府有充分的理由擔心來自中國的國家安全風險，包括間諜活動和智慧財產權盜竊，因此阻止與中國軍工有聯繫的人有其道理。但僅因為申請在美國攻讀學位的18歲學生是中國人，就拒絕給發放簽證，就完全是另一回事。

這篇文章認為，美國官員經常表示，他們的目標是區分「中國共產黨」和「中國人民」，這種區別在川普第一個任期內得到了強調，但現在基本上不存在了，美國的政策現在針對任何與中國共產黨有聯繫的人。

但在中國，大多數孩子都是少年先鋒隊員和共青團成員，這是中共在學校裡的組織，也是列寧主義政黨統治下的國家的生活方式。正如美國大使館微信帳號上的一則留言說的，「中國人怎麼可能和黨沒有關係呢？」。

google news透過 Google News追蹤中央社

這篇文章認為，川普政府這項政策很可能適得其反。研究人員發現，在美國大學就讀的中國學生，原本比在中國的同齡人更傾向於支持自由民主。然而，經歷美國人的仇外、反中言論及歧視後，大大降低了他們對中國需要政治改革的信念，更有可能拒絕民主價值觀，轉而支持專制價值觀。

另一方面留學海外的中國人，如今在中國國內也面臨越來越多的懷疑。政府和一些企業主認為，接觸西方價值觀會讓這些人「在政治上變得不可靠」。中國家電龍頭格力電器董事長董明珠日前就曾說，她的公司永遠不會聘用外國大學畢業生。「海歸派裡面有間諜」。（編輯：邱國強/謝怡璇）1140603

#中國共產黨
#加拿大
#川普
#中共
#習近平
#亞洲
#美國大使館
川普
搶中東資料中心商機 金寶：不建廠以全方位服務為策略經濟衰退？食品業者：美民眾下廚頻率達疫情以來最高
習近平
白宮稱川習可能通話 北京不置可否美中貿易再緊張 白宮：川普與習近平可能本週通話
哈佛國際生
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
哈佛尋求法院解凍經費 宣稱危及國安公衛研究
72
更多編輯台推薦新聞：