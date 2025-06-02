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川普禁哈佛招國際生 外交部：暫未影響台生續與美協調
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蔣雨融哈佛畢業致詞引熱議 中國內外不討好陷窘境

2025/6/2 20:01（6/2 20:24 更新）
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中國學生蔣雨融5月29日在哈佛大學畢業典禮上發表演說，引發熱議。（美聯社）
中國學生蔣雨融5月29日在哈佛大學畢業典禮上發表演說，引發熱議。（美聯社）
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（中央社台北2日電）哈佛大學中國籍學生蔣雨融日前的畢業致詞爭議不斷。在海外，不少人質疑其致詞疑似呼應中共總書記習近平「人類命運共同體」主張，以及蔣父與中國政府的關係；中國國內則有人質疑她靠父親關係「走後門」進哈佛，使她陷入兩面不討好的窘境。

鑑於「走後門」的質疑延燒，蔣雨融今天透過網路發文說，父母在她小時候就分居離婚，與父親「接觸較少」，和母親「顛沛流離」，且自行考取英國高中「沒有後門」。而她申請哈佛大學研究生時提交的3封推薦信，都不是來自父親任職的單位。

哈佛大學在美東時間5月29日舉行畢業典禮，蔣雨融是3名致詞的畢業生之一。她以「守護我們的人性」為題致詞說：「人類興衰與共…但如今…我們開始認為，想法不同、投票意向不同或信仰不同的人，無論他們遠在天邊還是近在咫尺，不只是錯了，我們甚至錯誤地認為他們邪惡。但事情不必如此」。

由於哈佛大學正與美國總統川普（Donald Trump）因招收國際學生禁令等問題激烈互摃，且哈佛與中國關係密切的現實引起美國政壇關注，哈佛安排蔣雨融代表畢業生致詞的舉措，被普遍認為有可能激化該校與川普政府的矛盾。

同時，蔣雨融在致詞時提到的「人類興衰與共」等相關內容，也被不少海外人士視為是與習近平的「人類命運共同體」主張暗相呼應，使蔣雨融的致詞被認為抹上了幾分「中國色彩」。

蔣雨融演講約從1:51:10處開始。影片來源：Harvard University

在這一爭議下，蔣雨融的出身成為中國內外被關注的話題。外界發現，她的父親是具備一定官方色彩的「中國生物多樣性保護與綠色發展基金會」（簡稱「中國綠發會」）專項基金執行主任蔣志明，使蔣雨融被外界視為中國「權貴子女」的一員。

至於中國國內，消息剛被報導時，首先有部分中國網友稱讚蔣雨融優秀，其中有人直指「有國際視野的孩子的思維就是不同」、「為中國學生爭光」，甚至還有人表示「比美國總統還有格局」、「哈佛明擺著用她來懟（言語對抗）特朗普（川普）」。

然而，對蔣雨融的眾多質疑也隨之而來。有中國網友除了指她的致詞內容是自我陶醉、現代版「何不食肉糜」，解決不了人類面臨的現實挑戰與問題外，父親蔣志明的關係更讓她被冠上「權貴子女」的稱號。

其中有人直指，蔣雨融進入哈佛是由中國綠發會副理事長兼秘書長周晉峰，以「綠發會國際部長期義工」身分推薦入讀。而據澎湃新聞報導，蔣雨融2022年在得悉獲得哈佛錄取後，還曾特別感謝周晉峰。這些訊息，使蔣雨融被部分中國網友直指是「走後門」進哈佛。

面對上述質疑，疑似蔣雨融本人的「哈佛蔣雨融Luanna」今天透過社交媒體發文，指自己從小父母就分居離婚，「與父親接觸較少，和母親顛沛流離」，初中還曾被校園霸凌。高中第2年考取了英國學術最嚴格的高中，「沒有後門」。

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蔣雨融說，她之後進入英國華威大學（University of Warwick）攻讀政治經濟哲學，之後「以優異的成績」在大三轉學美國杜克大學（Duke University）。而在申請哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）研究生時，提交的3封推薦信分別來自她的2名導師和她在瑞士信貸工作時的小組長。

她提到，父親任職的中國綠發會，確曾為她開具了一封推薦信，但由於哈佛規定的推薦信份數限制，中國綠發會的推薦信並沒有提交。（編輯：邱國強）1140602

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