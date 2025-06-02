美政府槓上哈佛之際 中國學生蔣雨融畢業致詞引熱議

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（中央社香港2日綜合外電報導）中國學生蔣雨融在美國哈佛大學畢業典禮上發表呼籲全球團結的演說，引發熱議。有批評者指稱，她的父親在一個與中國政府有關的非政府組織工作，質疑哈佛為何選派蔣雨融致詞。

香港「南華早報」（SCMP）報導，蔣雨融（Yurong 'Luanna' Jiang）是第一位被選為哈佛大學畢業典禮學生致詞代表的中國女學生。

在她於5月29日發表演說的同一天，美國聯邦法官擋下國土安全部試圖阻止哈佛大學招收國際學生的命令。

白宮指控哈佛與中國共產黨維持往來，總統川普在美中關係緊張之際槓上哈佛。

美國國務院上週宣布，將加強審查並「積極」撤銷中國學生簽證，包括「那些與中共有關聯或就讀於關鍵學科的人」。

在演說中，蔣雨融捍衛國際學生在塑造全球緊密相連世界的過程中發揮的作用，並警告，以多元和國際發展建立起來的「互相關聯的世界」，正被「分裂、恐懼和衝突」所取代。

哈佛大學現有超過1萬名國際學生，約占學生總數的3成，其中約2000人來自中國。

蔣雨融說：「人類興衰與共…但如今…我們開始認為，想法不同、投票意向不同或信仰不同的人，無論他們遠在天邊還是近在咫尺，不只是錯了，我們甚至錯誤地認為他們邪惡。但事情不必如此。」

蔣雨融未明確提到川普的移民政策，但她後來告訴美聯社，政府近期威脅拘留或驅逐國際學生，讓她和一些同學對於在美國的未來感到焦慮且不確定。

她說，與其繼續留在美國，她考慮去其他地方展開國際發展工作，她的兩名中國同學則在猶豫是否要去非洲實習，因為擔心一去就回不了美國。

她的演說在中國和美國社群媒體引發熱烈討論，有些在美國的政治評論員指稱她與中共有關聯。

中國「澎湃新聞」提到，蔣雨融曾在中國生物多樣性保護與綠色發展基金會做志工，這個環保組織是由中國國務院於1985年批准成立。她申請哈佛大學時獲得基金會副理事長撰寫推薦信，更引人揣測她與官方相關機構的關係。

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「印度時報」（Times of India）報導，社群平台X用戶@amuse發文說，蔣雨融的父親蔣志明是基金會高階主管，這個組織與國家和中共關係密切。

「哈佛雜誌」（Harvard Magazine）提到，蔣雨融在中國東部長大，赴英國就讀高中，在杜克大學（Duke University）取得學士學位，然後進入哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）攻讀碩士學位。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140602