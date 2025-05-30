美國法官延長禁令 阻止川普禁哈佛招收國際學生

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（中央社美國劍橋29日綜合外電報導）在數以千計穿著深紅色長袍的哈佛大學學生今天慶祝畢業之際，一名法官延長臨時禁令，阻止美國總統川普試圖禁止這所享有盛譽的大學招收國際學生的舉動。

法新社報導，川普將哈佛大學視為打擊美國菁英大學行動的核心目標，他也曾以自由派偏見和反猶太主義為由，威脅要凍結這些大學的經費。

美國法官巴洛茲（Allison Burroughs）表示，她稍後將發布初步禁制令，在各方就川普立場的合法性展開爭論期間，「給予（國際學生）一些保障」。

哈佛大學的律師葛申戈恩（Ian Gershengorn）在波士頓的聽證會上說：「我們的學生非常恐懼，而且（已經）有人轉學（到其他大學了）。」

在聽證會前最後一刻提交的文件中，川普政府發布正式意向通知，打算撤銷哈佛大學招收外籍學生的資格，此舉啟動了相關程序。

這份文件給予哈佛30天的時間提交證據說明為何不應被禁止接納和招收外籍學生；目前外籍學生占哈佛大學學生總數的27%。

巴洛茲已經暫時中止這項政策，並於今天延長中止期限，直到發布新的禁制令。

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她說，將力求釐清川普政府官員的行動是否具有「報復動機」。

一名不願具名的法學教授表示，川普政府正在延長學生們的痛苦。他還說：「哈佛處於這種煉獄之中，國際學生該怎麼辦？」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140530