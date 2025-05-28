么子入學申請沒過川普盯上哈佛？梅蘭妮亞駁子虛烏有

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統川普政府不斷出手打壓哈佛大學，網路上現在瘋傳一種陰謀論，稱那是因為川普么子拜倫的入學申請遭到哈佛拒絕。第一夫人梅蘭妮亞對此予以駁斥。

梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）的發言人告訴「時人雜誌」（People）：「拜倫．川普（Barron Trump）沒有申請哈佛大學（Harvard University），任何聲稱他自己，或者有人代表他申請的說法都完全不實。」

時人雜誌也聯繫了哈佛大學招生部門，但是迄未接獲回覆。

現年19歲的拜倫目前就讀紐約大學（New York University）。川普（Donald Trump）政府昨天決定把聯邦政府提供哈佛大學的其餘經費悉數刪除後，拜倫的大學入學申請事宜成為外界捕風捉影的題材。

美國政府4月針對「多元、平等及包容」（DEI）政策、招收國際學生事宜等提出一系列要求，哈佛拒不屈服，從此遭到盯上。

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根據「紐約時報」（The New York Times），哈佛大學將遭刪除的剩餘聯邦經費計達1億美元。紐時指出，川普政府過去1個月期間已凍結約32億美元給哈佛的補助和合約。

哈佛方面接獲的最新政府公函，要求這所常春藤（Ivy League）名校就合約取消一事在6月6日前提交回覆。（譯者：何宏儒/核稿：洪培英）1140528