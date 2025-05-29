川普批哈佛收太多國際學生 稱外籍生上限應定為15%

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓28日專電）美國總統川普與哈佛大學間的對立持續，數百名哈佛學生昨天示威抗議後，川普今天表示，哈佛必須向政府提供學生名單，該校收了許多外國學生，約31%的學生來自國外，他認為，哈佛應設一個外籍生比例上限，約在15%左右。

哈佛大學學生昨天舉行抗議活動，不滿川普（Donald Trump）為了讓這間全球知名學府配合外部政治監督而一再出招，包括打算取消聯邦機構與哈佛的所有合約，涉及金額估達1億美元。

川普政府日前還透過撤銷哈佛大學的「學生及交換訪客登錄系統」（SEVIS）認證，撤銷該校招收外國學生的權利。哈佛隨即抨擊這項措施「違法」並對川普政府提起訴訟，法官已裁定暫停執行這道禁令。

川普今天在白宮橢圓形辦公室被媒體問及哈佛學生在校園抗議一事時表示，「哈佛必須向我們提供他們的學生名單」。哈佛有許多外國學生，約31%的學生來自國外，「我們想知道這些學生從哪裡來，他們是不是有問題？」

儘管川普表示，希望大多數學生都沒問題，但他也指稱，哈佛從世界上一些「高度激進化的地區招收學生」，「我們不希望這些人在我們的國家製造麻煩」。

他還說，哈佛應該設立外國學生比例的上限，「也許在15%左右」。美國國內也有許多人想就讀哈佛或其他學校，但申請不上，「因為被外國學生占了名額」。

川普表示：「我想確保這些外國學生是能夠愛我們國家的人。」

川普並重申，哈佛拿了許多政府補助款，他寧願看到這些錢用於職業學校，被用來教導學生如何製造引擎、汽車，以及人工智慧（AI）方面的知識。

據報導，美國政府4月針對「多元、平等及包容」（DEI）政策、招收國際學生事宜等提出一系列要求，哈佛拒不屈服，從此遭到盯上。

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根據「紐約時報」（The New York Times），哈佛大學將遭到刪除的剩餘聯邦經費計達1億美元。川普政府過去1個月期間已凍結約32億美元給哈佛的補助和合約。

據哈佛大學統計，2024到2025學年招生總數中，約27%是外國學生，近6800人。外界擔憂，川普的政策將削弱美國大學院校對國際學生的吸引力。（編輯：陳正健）1140529