傳美國暫停留學生簽證 數十港生已無法預約面談

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（中央社記者張謙香港29日電）在外傳美國暫停所有學生簽證的面談預約之下，據報導，有數十名香港學生未能預約到美國駐港澳總領事館面談升學簽證事宜。

香港經濟日報今天在報導中表示，英識教育創辦人、海外升學顧問陳思銘說，數十名計畫今年暑假後赴美升學的學生昨天表示，未能預約相關面談。

部分學生表示，在完成提交簽證資料並付費後，未能預約於6月前往美國駐港澳總領館面談，並表示可能要轉到英國升學。

據報導，前往美國升學的港生需要申請F類學生簽證，學生在網上辦理手續後，需要預約到美國駐港澳總領館與職員面談。

報導引述陳思銘說，上週起，本地學生的預約面談已變得困難，總領館網站提供的面談時段比以往少。

他說，部分學生已有「兩手準備」，同時報讀了英國的大學。

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報導同時引述海外升學機構領優教育的升學顧問洪偉軒說，有美國的大學認為，香港「不是很敏感」的地方，相信暫停面談的安排不會長時間持續，並指6月是申請學生簽證的高峰。

該報曾詢問美國駐港澳總領館是否已暫停香港學生的預約簽證面談，以及何時恢復，但總領館沒有正面回覆。（編輯：張淑伶）1140529