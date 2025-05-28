美媒：川普政府擬要求所有赴美留學生接受社群審查

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓27日專電）美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確；美國使領館已接獲指示暫停安排新的學生簽證申請面試。

Politico引述一份國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天簽署的電報，內容提到為了準備這項審查措施，政府指示美國駐外大使館與領事單位暫停安排新的學生簽證申請面試。

報導指出，這項措施如果上路，可能會大幅減緩學生簽證的處理速度，也可能衝擊許多高度依賴外國學生來增加收入的大學。

電報寫道，為準備擴大社群媒體審查範圍，即日起領事部門不應增加任何額外的學生或交流訪問者（F、M 及 J類）簽證預約名額，直至發布進一步指引。

電報指出，預計未來幾天內將有進一步指示。

先前美國政府已實施一些社群媒體審查措施，但主要針對可能參加抗議以色列在加薩走廊行動、準備返回美國的學生。

這份電報並未直接說明審查內容為何，但提到防止恐怖分子入境與打擊反猶主義的數項行政命令。

Politico指出，近幾個月來，許多國務院官員私下抱怨，針對學生抗議行為的審查指引很模糊。例如目前還不清楚在社群媒體X上發布巴勒斯坦國旗的照片，是否會導致學生接受進一步審查。

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川普政府迄今已採取多項措施來針對大學，特別是如哈佛等其認為太過自由派、縱容反猶主義在校園內滋生的學校。同時，政府也正在實施打擊移民的行動，波及不少學生。

美國國務院發言人沒有立即回應置評要求，一位美洲教育者年會（NAFSA）的官員也婉拒發表即時評論。（編輯：洪啓原）1140528