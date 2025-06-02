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川普禁哈佛招國際生 外交部：暫未影響台生續與美協調

2025/6/2 19:07（6/2 19:23 更新）
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美國總統川普撤銷哈佛大學招收外籍生資格，外交部表示，目前台灣留學生權益暫未受影響。（中央社檔案照片）
美國總統川普撤銷哈佛大學招收外籍生資格，外交部表示，目前台灣留學生權益暫未受影響。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北2日電）川普政府5月撤銷哈佛大學招收外籍生資格，並對非移民簽證申請人進行全面線上活動審查。外交部今天表示，持續與美方協調，爭取維護台灣留學生權益，目前台灣留學生暫時未受影響，美國在台協會的學生簽證面談也照常進行。

川普政府5月透過撤銷哈佛大學的「學生及交換訪客登錄系統」（SEVIS）認證，撤銷該校招收外國學生的權利。Politico報導，美國國務院5月30日指示駐外領事館及大使館，領事官員應對「以任何目的前往哈佛大學（Harvard University）的非移民簽證申請人，進行全面的線上活動審查」。

外交部晚間發布新聞稿指出，此案攸關台灣學生赴美留學及深造的權益，總統賴清德甚為重視，外交部第一時間即與美國在台協會台北辦事處（AIT/T）、駐美國代表處及駐波士頓辦事處密切聯繫，持續掌握事件發展及可能影響。

外交部表示，部長林佳龍已數度親向AIT處長谷立言（Raymond Greene）提洽，表達對台灣學生權益的高度關切，外交部及駐外館處並與AIT等美方相關單位及官員維持密切聯繫。

關於哈佛大學遭撤銷招收國際學生資格，外交部說明，美國國土安全部已於5月29日宣布給予哈佛大學30天寬限期，聯邦法院也裁定暫緩執行相關命令，現階段在學學生暫時未受到影響；由於最終仍須等待法院正式判決結果，後續發展尚待觀察。

外交部表示，駐波士頓辦事處已主動聯繫50餘名在哈佛就讀的台灣學生，關心在校情形並提供協助。目前台灣學生就學並未受到影響，正等待哈佛大學國際事務處進一步說明。駐處將持續與校方及台灣學生保持密切聯繫。

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至於預計今年入學的國際學生簽證措施，外交部指出，經洽詢AIT瞭解，現階段已預約的學生簽證面談仍照常進行，沒有取消；有意申請簽證者，包括學生及交流簽證，也可以繼續遞件，對於尚未安排確認面談時間的申請人，建議持續留意AIT網站所更新的訊息。

外交部強調，外交部及駐美館處將持續與美方保持密切聯繫，台美為理念相近夥伴，長期共享自由、民主與人權等核心價值，後續將視情勢發展與相關部會協調合作，全力維護台灣留學生權益，並提供必要協助。（編輯：林克倫）1140602

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