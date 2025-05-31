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專訪／法國出版「台灣的80字」 作者：台灣不會停止邁向美好
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川普態度似有緩和 稱中國留美學生「不會有事」

2025/5/31 12:34
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今晚對媒體說，他想向中國留美學生保證，時值行政部門對學術界採取行動之際，他們「不會有事」。

川普政府本週表示，在對美國高等教育界的最新一波行動中，將特別鎖定中國學生的許可。

但當今天被問到有沒有話想對中國留美大學生說時，川普堅稱：「他們會沒事。事情會好起來。」

法新社報導，川普告訴記者們「我們只是想檢查個別學生。所有大學都是這樣」。

川普在這件事的語氣似乎有所緩和。一名法官昨天延長臨時禁令，不讓川普政府阻止哈佛大學（Harvard University）招收國際學生。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）28日誓言將「積極」撤銷中國學生的簽證。盧比歐之前已撤消數千名外籍生的簽證，主要是以學生參與批評以色列在加薩攻勢的示威，但也會以輕微交通違規和其他違法態樣撤銷。

川普政府正槓上學術界，尤其哈佛大學；政府要求哈佛提供一份點名要調查的學生名單，但哈佛拒不從命。

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川普今天說：「我不知道哈佛為什麼不交出名單。哈佛不交名單，所以一定有問題。」

川普堅稱「他們應該交出名單，才能擺脫麻煩」，還說「他們不想交，是因為上面可能有些很糟糕的人」。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1140531

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