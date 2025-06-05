川普禁哈佛外籍新生入境 威脅撤銷哥大認證資格

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天禁止所有哈佛大學（Harvard University）外籍新生入境美國就學，並揚言撤銷哥倫比亞大學（Columbia University）的認證資格。

法新社報導，川普正試圖讓這些大學就範，他聲稱這些大學的國際學生對國家安全構成威脅，且校方忽視校園內的反猶太主義，並讓自由派偏見持續存在。

白宮今晚發布的公告宣布，國際學生入讀哈佛大學的入境將被「暫停與限制」6個月，已經在校的海外學生的簽證則可能遭終止。

這道命令寫道：「哈佛的行為讓哈佛成了不適合外籍學生與研究人員前來的目的地。」

來自奧地利的哈佛政治與古典學系學生莫爾登（Karl Molden）說：「我在發抖。這太離譜了。他濫用他的行政權力，盡可能地傷害哈佛。」

另一名哈佛國際學生得知這道行政命令後說：「我的天啊！這真的太丟臉了。」由於害怕遭到報復，這名學生不願具名。

在宣布這項公告之前，川普政府稍早試圖終止哈佛招收與接待外籍學生的權利，但遭一名法官擋下。

川普政府已削減了約32億美元原本惠及哈佛的聯邦補助與合約，並矢言將來不再向哈佛提供任何聯邦資金。

在哈佛拒絕接受川普的要求、服從對課程、員工配置、學生招募與「觀點多樣性」的監督後，哈佛大學就成了川普陣營反制頂尖大學的首要目標。

川普也特別針對哈佛大學的國際學生。在2024至2025學年，國際生在哈佛總註冊人數中占了27%，是哈佛的主要收入來源。

在川普政府對哈佛採取最新大規模行動之際，教育部長今天揚言將撤銷哥倫比亞大學的認證資格。

川普指控哥大忽視對猶太學生的騷擾行為，這項指控讓哥大的聯邦資金陷入不確定性。

與哈佛不同的是，哥大等幾間頂尖大學已屈服於川普政府廣泛的要求。川普政府聲稱頂尖大學的立場過於偏向左翼。但川普政府今天採取的行動顯示，頂尖大學的調整行動對川普而言還不夠。

美國教育部長麥馬洪（Linda McMahon）在社群平台X上表示：「當猶太學生遭受騷擾時，哥倫比亞大學選擇視而不見。」

她指控哥大違反禁止聯邦資金接受方基於種族、膚色或國籍進行歧視的規定。

麥馬洪在聲明中說：「在2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列發動恐怖攻擊後，哥倫比亞大學的領導階層刻意漠視猶太學生在校園遭騷擾事件。」

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「這不僅不道德，且不合法。」

撤銷認證將讓哥大失去取得所有聯邦資金的管道，而這筆款項占哥大收入非常大一部分。哥大學生也將無法獲得聯邦補助與貸款來支付學費。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1140605