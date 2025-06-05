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川普禁止哈佛外籍新生申請簽證 北京：損害形象

2025/6/5 15:58
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（中央社記者呂佳蓉北京5日電）美國總統川普4日宣布禁止即將就讀哈佛大學的外國學生申請簽證。中國外交部今天表示，美方的有關做法只會損害美國的形象和國際信譽。

據陸媒澎湃新聞，在今天的中國外交部例行記者會上，有媒體提問，川普將對哈佛大學國際學生實行簽證限制，暫停在哈佛大學學習或參加交流項目的外國公民入境，初步期限為6個月。

中國外交部發言人林劍回應，中美的教育合作是互利的，中方一貫反對將教育合作政治化，美方的有關做法只會損害美國的形象和國際信譽。中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。

另據法新社報導，白宮表示，川普4日簽署新的旅行禁令，禁止來自12個國家的民眾入境，以「保護美國人免受危險的外國勢力威脅」。

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白宮在聲明中說，這項禁令針對來自阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門的國民。

對於上述消息，林劍回應，注意到有關報導，並指「人員往來是促進國家間交流與合作的基礎」。（編輯：謝怡璇）1140605

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