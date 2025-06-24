美聯邦法官發禁制令 禁川普阻撓哈佛招收國際生

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（中央社波士頓23日綜合外電報導）美國波士頓聯邦地區法院法官巴洛茲（Allison Burroughs）今天發布禁制令，擋下總統川普政府執行禁止外籍人士入境美國就讀哈佛大學（Harvard University）的計畫。

路透社報導，共和黨籍的川普與這座享負盛名的常春藤盟校之間的對抗不斷升級。這項初步禁制令延續法官6月5日發布的臨時命令，該命令阻止政府執行川普前一天簽署的公告。川普當時以國家安全隱憂為由，說明為什麼哈佛已不再值得信任，不再能夠招收國際學生。

川普公告禁止外籍人士在未來6個月入境美國就讀哈佛或參與交流訪問計畫，並指示國務卿盧比歐（Marco Rubio）考慮是否撤銷已在哈佛就讀的國際學生簽證。

在最新一個學年，有近6800名國際學生就讀哈佛，占校內學生總數約27%。坐落於麻薩諸塞州劍橋市（Cambridge）的哈佛大學，是美國歷史最悠久且最富裕的大學。

在川普簽署公告前，他的政府已凍結撥給哈佛的數以十億計資金、威脅取消哈佛的免稅地位，並對哈佛發起數起調查。

川普日前表示，他的政府可能會在「未來一週左右」宣布與哈佛達成協議，以解決白宮針對哈佛採取的行動。哈佛已對川普政府的行動發起法律戰。

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哈佛大學聲稱，川普因為哈佛拒絕配合政府控制校務管理、課程與教職員和學生意識形態的要求，而對哈佛採取報復行動，這違反了美國憲法第一修正案保障的言論自由。

哈佛大學已向巴洛茲提出兩起獨立訴訟，尋求解凍約25億美元資金，並阻止川普政府阻撓國際學生就讀哈佛大學。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140624