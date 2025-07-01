華爾街日報：川普政府致函哈佛 控侵害學生民權

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國「華爾街日報」今天報導，美國總統川普（Donald Trump）政府通知哈佛大學（Harvard University），調查發現哈佛對待猶太和以色列學生的方式，違反民權相關聯邦法律。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述查閱過的信件報導，川普政府在今天寄給哈佛大學校長賈柏（Alan Garber）的信函中提到：「若未能立即採取適當變革，會導致喪失所有聯邦財政資源，並持續影響哈佛與聯邦政府的關係。」

美聯社報導，川普政府在調查後得出結論，哈佛大學未能保護猶太學生免於騷擾。

美國聯邦政府一個工作小組今天致函哈佛大學，聲稱發現哈佛違反了民權法律，這些法律規定各大學院校要保護學生免於種族或國籍歧視。

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對於前述報導，路透社無法立即查核證實內容。

川普曾指出，他正試圖迫使哈佛與美國各地其他頂尖大學做出改變，因為就他看來，這些大學被左翼「覺醒」思想綁架，淪為反猶太主義的堡壘。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1140701