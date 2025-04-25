川普批哈佛為反猶與極左機構 因自由派變得一團糟

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普今天批評哈佛大學（Harvard University）是「反猶太主義、極左翼機構」。聲譽卓著的哈佛大學正在法庭對抗川普政府凍結資金的司法戰。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道，這個地方因自由派而變得一團糟。他還抱怨哈佛大學讓「來自全球各地想撕裂我們國家的學生」入學。

川普政府正在從多個面向打擊美國大學，指控這些學校普遍存在反猶太主義與反白人偏見，並透過保護跨性別學生來推廣「性別意識形態」。

川普政府已對數所頂尖大學發出威脅，揚言將凍結資金並祭出其他懲罰，引發人們對學術自由倒退的擔憂。

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川普政府也採取行動撤銷參與抗議的外籍學生簽證並將他們驅逐出境，指控他們支持巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）。哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列，挑起了這場戰爭。

哈佛大學拒絕接受政府的廣泛監管後，有數以十億計美元的聯邦資金遭凍結，校方於21日對川普政府提出訴訟。（譯者：張曉雯/核稿：陳正健）1140425