美法官下令 阻止川普禁哈佛接待國際學生

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓20日專電）美國聯邦法官今天無限期禁止川普（Donald Trump）政府撤銷哈佛大學接待國際學生及學者的資格。對這所常春藤盟校而言，這是在與白宮對抗、挑戰多項政府制裁過程中的另一場勝利。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）發布的這項初步禁令延續了她上個月對川普政府所發布的臨時禁令。

川普政府5月撤銷哈佛大學在「學生及交換訪客計畫」（SEVP）的認證後，哈佛隨即對政府提出訴訟；SEVP允許學校接待外國學生與學者。國際學生約占哈佛學生總數的1/4。

美聯社報導，巴洛茲今天的裁決是哈佛大學與白宮對抗，挑戰多項政府制裁過程中的另一場勝利。

據報導，川普6月初也援引不同的法律理由，試圖阻止外國學生入境美國就讀哈佛大學。哈佛同樣對此提出訴訟，巴洛茲已下令暫時阻止這項行動。

來來回回的法律戰不僅讓哈佛現有學生感到不安，也讓全球各地其他學生不確定自己能否順利進入這所美國最古老的大學就讀。

哈佛大學在一份法庭文件中寫道，川普政府試圖阻止該校招收國際學生的舉動造成了「極大的恐懼、擔憂和混亂」。哈佛移民事務主任馬丁（Maureen Martin）表示，許多國際學生紛紛詢問有關從哈佛轉學的問題。

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川普政府與哈佛之間的對抗已持續數月，起因是哈佛拒絕政府提出的一連串要求，這些要求主要是為了回應保守派對哈佛過於自由及容忍反猶主義的批評。川普政府已大幅削減哈佛的研究經費、終止聯邦合約，還揚言取消哈佛的免稅地位。

哈佛大學校長賈柏（Alan Garber）先前表示，學校已採取措施打擊反猶主義，但也強調，即便面臨聯邦政府的最後通牒，哈佛也不會偏離其「核心且受法律保護的原則」。（編輯：徐睿承）1140621