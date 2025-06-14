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赴美留學不確定性高 中研院將祭第2波計畫搶人才【獨家】

2025/6/14 16:33（6/14 16:53 更新）
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（中央社記者吳欣紜台北14日電）美國政府對國際學生入境就讀政策態度反覆，為台灣學生出國留學增添隱憂，中研院4月啟動快速入學計畫，有11名學生棄歐美大學轉在台就讀，中研院也將祭第2波計畫延攬人才。

美國總統川普上任後削減美國科研經費，根據國際期刊調查，高達75%美國科學家考慮離開美國，也讓準備赴美就讀的學生人心惶惶，中央研究院為此4月就先行推出「菁英博士生快速入學計畫」，盼留住台灣學生、吸引國際人才。

根據中研院提供資料，此計畫共接獲21件申請案，其中本國籍申請者有19人，並有韓國、越南籍2名學生申請，經過中研院資格審查最後有11人錄取，將進入中研院「國際研究生學程（TIGP）」所涵蓋的13個數理與生命科學領域博士學位學程就讀。

中研院表示，錄取的11人原本都已提出赴歐美大學留學的申請，但因國外學校入學政策調整而改變規劃在台就讀，後續將比照TIGP獎學金或助學金規定，提供穩定且具競爭力的獎助學金，學生入學後的前2年每月會獎助新台幣4萬元，通過資格考並成為博士候選人後，從第3年起獎助學金將提升至每月5萬元。

川普政府於5月底一度撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，後續美國媒體報導，川普政府考慮讓所有外國學生接受社群媒體審查，並暫停安排新的學生簽證申請面試，雖然國務院指示各地領事館拒絕這類學生簽證申請，但在法官擋下川普政府的舉措後，國務院又通知恢復處理申請。

美國政府對於國際學生入境就讀的政策態度反覆，增添學生赴美就讀的不穩定性。中研院也表示，正規劃啟動第2波快速入學計畫，針對已獲得全球頂尖大學博士班錄取新生，提供留學替代方案。

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中研院表示，錄取者將先受邀到中研院研究實習數月時間，2026年新學期開始後，再銜接至院內「國際研究生學程」所涵蓋的領域就讀博士班。

中研院指出，期望透過快速入學計畫，為台灣科研體系延攬更多具潛力新秀博士生，未來也將持續關注國際學生流動趨勢，靈活調整招募機制，讓更多優秀人才選擇深耕台灣，並在中研院厚植研究實力。（編輯：張雅淨）1140614

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