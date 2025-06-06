川普馬斯克一度形影不離 短短數月翻臉成仇

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普與科技大亨馬斯克（Elon Musk）關係破裂，或許是史上最不令人意外的鬧翻案例之一。但兩人確實有過短短數月形影不離的好交情。

馬斯克日前批評川普主張的規模龐大預算調和法案「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），兩人關係急轉直下。法新社整理了他們過去往來的一些重要時刻：

躍上舞台

特斯拉執行長和X平台老闆馬斯克（右）去年為川普（左）站台。（路透社）

全球首富馬斯克2024年10月5日首次現身時任共和黨總統候選人川普的造勢大會，當時他看起來雀躍不已。

馬斯克與川普並肩站在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）的舞台上，一度高舉雙手跳了起來。3個月前，川普在同一個地點躲過了一次暗殺。

馬斯克掀了掀頭上那頂全黑色的MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）鴨舌帽向群眾說：「正如大家所見，我不只是MAGA，我還是暗黑MAGA。」

他後來成為川普選戰的最大金主，砸下近3億美元。

「小X」

川普帶著馬斯克走進白宮橢圓形辦公室，讓記者們大為訝異。這是馬斯克踏入華府政界後第一次出現在媒體面前。

更令人驚訝的是，馬斯克帶著他的小兒子X Æ A-12，或一般稱為「小X」，還讓兒子跨坐在肩上。

川普介紹說，「這是X，是個很不錯的小夥子」，小男孩則一邊挖鼻孔，一邊看著馬斯克頌揚他領導「政府效率部」（DOGE）刪減政府支出的功績。

關係緊張？哪有？

當幹勁十足的馬斯克今年2月首次出席內閣會議時，已出現他與其他川普政府官員關係緊張的傳言。

但川普試圖壓下任何關係不睦的說法。法新社記者詢問馬斯克有關關係緊張的報導是否屬實時，川普打斷說：「有人對伊隆（馬斯克）不滿嗎？如果有，就把他們丟出去。」

川普政府其他官員當時為馬斯克熱烈鼓掌。3個月後，傳出馬斯克即將卸下政府職務時，他們大概也是一樣的反應。

在另一場會議中，馬斯克曾自豪地戴著寫有「川普一切都是對的」棒球帽。

夜宿白宮

在川普重返白宮的最初數週，他和馬斯克似乎大部分時間都待在一起。

他們一起搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）和總統專用直升機「陸戰隊一號」（Marine One）。馬斯克還在白宮過夜，並曾吹噓在白宮吃掉一整桶冰淇淋。

他們也一起觀賞綜合格鬥，展現男人之間的情誼。

同時，馬斯克在自家社群平台X大表忠誠，自封「第一哥們」，說：「我愛@realDonaldTrump，到了一個直男能愛另一個男人的極限。」

大秀特斯拉

川普（右）今年3月將特斯拉電動車帶進白宮宣傳。（路透社）

馬斯克的電動車品牌特斯拉（Tesla）因他與川普關係密切而深受重創。川普知道，馬斯克的事業受威脅，可能對他扮演的角色產生影響，於是決定出手相助。

川普為了馬斯克，把白宮南廊布置成特斯拉的臨時展場，外面停著一輛電動卡車Cybertruck和一輛Model S。川普甚至說，他自己也買了一輛特斯拉電動車。

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上週還有人看到川普的兩名新聞助理在這輛閃閃發光的紅色車子裡擺姿勢拍照。

在川普與馬斯克戲劇性決裂之後，這輛車今天還停在白宮停車場。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140606