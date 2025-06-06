川普與馬斯克鬧翻後傳將通話 特斯拉股價應聲上漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普與電動車大廠特斯拉執行長馬斯克近日公開爆發爭執，但有消息稱白宮幕僚已安排兩人通話後，投資者稍感寬心，特斯拉股價今天在美股盤前及德國股市均上漲。

美國政治新聞機構Politico報導，白宮幕僚已安排川普（Donald Trump）與馬斯克（Elon Musk）今天稍晚通話。

川普揚言終止政府與馬斯克旗下公司的合約，馬斯克則建議應該彈劾川普，兩人的關係在社群媒體上演變為全面爭吵。

特斯拉（Tesla）股價昨天在美國股市收盤重挫逾14%，市值蒸發約1500億美元。不過根據彭博（Bloomberg News）報導，特斯拉今天在美股盤前交易一度上揚6.4%，領漲亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）等美股科技巨頭。此外，特斯拉今天也在德國股市上漲約5%。

City Index資深市場分析師辛柯塔（Fiona Cincotta）說：「川普不太可能終止給特斯拉的補助和合約，這些威脅顯然不太可能實現。」

她預期除了持續幾天的口水戰外，兩人的爭端不會發展成更嚴重局面。

有分析師認為，特斯拉股票昨天遭到拋售，並非全部歸咎於馬斯克與川普的個人關係。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

投資研究機構CFRA Research資深股票分析師尼爾森（Garrett Nelson）指出：「我們認為股票拋售反映多項其他因素：特斯拉首季財報公布後股價不合理上漲、在中國及歐洲市占率持續降低，還有市場意識到下週在（德州）奧斯汀（Austin）發布的自動駕駛計程車（Robotaxi）可能會令人失望。」

儘管特斯拉市值目前跌到第9位，落後巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）以及博通公司（Broadcom），它仍被視為華爾街市值最高的科技企業之一。此外，特斯拉市值還跌破1兆美元大關。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1140606